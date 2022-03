Campionato Nazionale Acsi con 650 pattinatori, le padrone di casa chiudono sul terzo gradino del podio

Da mercoledì 16 a domenica 20 marzo si è tenuto a Riccione il campionato Nazionale Acsi “Città di Riccione” presso la struttura di viale Carpi “Play Hall”. Queste intense giornate di gare hanno visto partecipare ben 38 società, per un numero totale di circa 650 pattinatori appartenenti alle più varie categorie, a partire da quelle promozionali, di categoria, solo dance, coppia artistico, coppia danza, per finire con i gruppi spettacolo. La società del Pattinaggio Artistico Riccione ha presentato 30 singoli, per cui ogni atleta si è esibito nel suo personale disco di gara, 4 quartetti e un piccolo Gruppo; i punti ottenuti da ciascun risultato si sono andati a sommare nella classifica finale delle società e, ottenendo molti podi e buone prestazioni da parte di tutta la squadra, il Riccione ha conquistato il terzo gradino del podio, con un totale di 227 punti, subito dietro all’Asd Flying roller Pesaro (260) e alla prima società classificata proveniente da Roma, l’A.S.D. Skating club Anguillara, vincendo con 269 punti.

È grande la soddisfazione per il Pattinaggio Artistico Riccione che ha visto ottenere molti podi nei singoli in tutte le categorie, una medaglia d’oro conquistata dal quartetto “Starlight” composto da Viola Riccardi, Federica Bernardi, Alice Toccaceli e Sofia Oliveri, una di bronzo da “Heart”, formato da Giulia Sciannimanico, Greta Nicoletti, Linda Tonti e Sofia Lepri, un’altra di bronzo da “Baby” (Chiara Fabbri, Iris Muca, Amanda Rastelli e Angelica Giovagnoli) e una prestigiosa medaglia d’argento per il piccolo gruppo “Survivor” che ha coreografato “21 grammi, il peso dell’anima”, emozionando con una toccante ed estremamente coinvolgente performance; ottimo risultato anche per il quartetto “Moonlight” (Martina Liverani, Sofia Prioli, Valentina Beltrambini e Diana Tontini).

Un ringraziamento va indubbiamente a tutti gli allenatori della società affiliata alla Polisportiva Riccione, a cui va il merito di avere preparato le atlete al meglio e di averle portate ad affrontare, pronte e con grande spirito di squadra, la competizione. "Abbiamo raggiunto importanti traguardi, con tanto allenamento, dedizione e un grande lavoro di squadra - sottolinea il presidente riccionese Gigliola Mattei - e sono molto orgogliosa della mia società".