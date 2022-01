Carnesecchi alla corte del ct Roberto Mancini, storica convocazione nella Nazionale maggiore

Problemi fisici per Gigi Donnarumma. Ma ci sono Giorgio Chiellini, Nicolò Barella e Ciro Immobile. Sarà il ritiro segnato dal ritorno in azzurro di Mario Balotelli. Ma sarà anche la prima volta di un portiere partito da Rimini. Via Cesena. Il commissario tecnico della Nazionale maggiore Roberto Macini ha diramato nelle scorse ore i nomi dei 35 convocati del prossimo ritiro: nella lista compare anche il nome del riminese, oggi in forza alla Cremonese, Marco Carnesecchi. A 21 anni, nato il 1° luglio del 2000, il portiere è alla sua prima vera chiamata nella maggiore dopo un percorso da assoluto protagonista nelle fila delle giovanili azzurre.

Carnesecchi farà reparto con Salvatore Sirigu (Genoa), Alex Meret (Napoli) e Alessio Cragno (Cagliari). Di proprietà dell’Atalanta, Carnesecchi sta giocando una stagione da assoluto protagonista alla Cremonese. Sempre titolare. Il programma prevede l’arrivo a Coverciano per mercoledì (26 gennaio) e allenamenti nelle due giornate successive. Dopo oltre tre anni torna a vestire la maglia azzurra Mario Balotelli, mentre sono alla loro prima chiamata in Nazionale il portiere Marco Carnesecchi, i difensori Luiz Felipe e Giorgio Scalvini, i centrocampisti Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci e l’attaccante Joao Pedro. Carnesecchi e Fagioli erano stati già convocati nell’aprile 2019 per uno stage riservato ai giovani.

La storia di Marco Carnesecchi parte dalle giovanili del Cesena che all’età di 17 anni lo cede all’Atalanta, con la quale gioca per due anni a livello giovanile vincendo anche un torneo Primavera. Dopo una parentesi in prestito al Trapani, con cui si registra una retrocessione in serie C, torna a Bergamo dove ricopre per un periodo il ruolo di terzo portiere. Il 5 gennaio 2021 viene ceduto, nuovamente a titolo temporaneo, in serie B, questa volta alla Cremonese dove gioca titolare e ottiene 20 presenze nella seconda parte della stagione. Il 12 luglio seguente il prestito viene confermato per la stagione in corso. E’ già stato capitano dell’Italia Under 19 ed esordiente tra gli azzurrini dell’Under 21 compresa la partecipazione all’Europeo nel quale l’Italia viene eliminata ai quarti di finale dal Portogallo.