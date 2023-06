Civ Racing Night 2023: svelato a Misano il poster firmato da Aldo Drudi

La Racing Night del CIV si avvicina. L'evento più atteso del Campionato Italiano Velocità si terrà infatti il 29 luglio al Misano World Circuit. Ad illuminare la notte della Riviera saranno ancora i protagonisti di Superbike e Supersport 600NG, che si sfideranno in suggestive gare in notturna in un weekend dove non mancheranno eventi di contorno e soprese.

Come quella svelata venerdì al Centro Tecnico FMI di Misano, durante la presentazione della Racing Night 2023: il poster dell’evento firmato Drudi Performance. Il celebre designer Aldo Drudi e la sua azienda hanno infatti messo in pista la loro creatività per l’immagine che promuoverà l’evento più atteso del CIV, partendo da quella che è stata proprio l’esperienza di Drudi. Il designer era presente alla Racing Night dello scorso anno, e dopo averla guardata dalla cena sulla terrazza del circuito, ha tradotto in immagini le suggestioni vissute in prima persona.

"Come suggerito dai fasci di luce – ha spiegato Aldo Drudi riguardo al poster - l’evento è in notturna. Il punto di vista è quello di chi dal terrazzo guarda l’ultima curva. Le tinte del blu riprendono l’idea della notte, dei tanti lavori che abbiamo fatto per la FMI e suggeriscono anche eleganza. I fari della moto sono accesi e abbiamo inserito una fascia color oro che ricorda il litorale. I caratteri del testo poi sono quasi da serata di gala. Questo perché la Racing Night è un evento mondano, elemento che abbiamo sottolineato usando dei coni di luce tipici dei grandi festival, come quelli che in sala seguono i personaggi più importanti".

Tornando alla presentazione, svoltasi in concomitanza con la tappa del Mondiale Sbk, tanti sono stati gli ospiti presenti all'evento, a cominciare dal Presidente FMI Giovanni Copioli, che ha ricordato la crescita della Racing Night e il fatto che stia diventando un evento mondano. Accanto al Presidente, presenti anche il Managing Director di Misano Andrea Albani, il Responsabile del CIV Simone Folgori, nonché i protagonisti che scenderanno in pista a fine luglio: Michele Pirro, Marco Bussolotti e Simone Corsi, questi ultimi due presenti a Misano perché impegnati nel Mondiale. I piloti hanno sottolineato l’emozione e il divertimento suscitati dalla gara in notturna, oltre alla bontà dell’evento, unico nel suo genere. La formula della Racing Night, che ha consentito alla manifestazione di diventare punto di riferimento per appassionati, piloti, team e addetti ai lavori, sarà la stessa degli anni passati: con il primo turno di qualifiche del venerdì e le gare del sabato da svolgersi in notturna.

La presentazione è stata anche l'occasione per illustrare un altro evento particolare e rivoluzionario che arricchirà il fine settimana della Racing Night: la Metzeler CIV Crossover Cup by Motosprint, la prima storica edizione del trofeo riservato alle maxi-Enduro stradali, vere e proprie regine del mercato, che si svolgerà il 29 luglio con una formula del tutto inedita. Gli iscritti si daranno infatti battaglia in un tracciato misto che coinvolgerà l’asfalto e i cordoli del circuito romagnolo ma anche la terra dell’arena di Flat Track interna alla struttura e un percorso in fettucciato, in perfetto stile Enduro, nei pressi dell’autodromo dedicato a Marco Simoncelli. Le moto saranno equipaggiate con pneumatici Metzeler, rendendo la sfida equilibrata e aperta ad un gran numero di crossover. Presenti, per conto di Metzler il Racing Manager Italia B.U. Moto, Massimiliano Damiani, e per Motosprint il Direttore, Federico Porrozzi. A breve saranno aperte le iscrizioni del trofeo e verranno comunicate tutte le informazioni.