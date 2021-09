Dramma a Jerez: il mondo del motociclismo piange la scomparsa di Dean Berta Viñales

E’ un sabato triste per il paddock della Superbike e per tutto il mondo del motorsport. Durante le fasi finali di Gara-1 di WorldSSP 300 sul circuito di Jerez De la Frontera (Spagna), il pilota spagnolo Dean Berta Viñales è rimasto coinvolto in un grave incidente in cui ha purtroppo perso la vita. Per questo motivo sono state cancellate tutte le attività della giornata, compresa Gara-1 del campionato mondiale Superbike.

Secondo quanto ricostruito, Berta Vinales è stato coinvolto in un incidente con più piloti alla curva 1, venendo investito. Il pilota ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace. Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e il pilota è stato soccorso in pista, in ambulanza e al centro medico del circuito. Nonostante i migliori sforzi del personale medico del circuito, il Medical Center ha annunciato che Berta Viñales è purtroppo deceduto per le ferite riportate.