Formula E, mancano solo 15 giorni all'evento di Misano. Prosegue la prevendita dei tagliandi

Mancano solo due settimane al debutto nel Campionato del Mondo Abb Fia Formula E di Misano, che si sta preparando per l’E-Prix del 13 e 14 aprile su un circuito dal layout modificato per favorire le necessità di ricarica delle monoposto Gen3. Si sono conclusi a Mwc, intanto, due giorni di test della nuova Nxt Gen Cup, il primo campionato al mondo di auto da turismo junior al 100% elettriche con piloti sia maschili che femminili. Una categoria di supporto per aiutare a sviluppare la prossima generazione di giovani talenti del motorsport. La Nxt Gen Cup debutterà al Misano E-Prix e poi sarà di nuovo in pista a Monaco, Berlino e Londra.

“Il nostro calendario - commenta Andrea Albani, managing director Mwc - continua ad aggiungere eventi sportivi all’insegna della sostenibilità e insieme alla Formula E accogliamo la novità assoluta della Nxt Gen Cup. È perfettamente in sintonia con la nostra attenzione all’ambiente e alla formazione dei nuovi campioni del futuro che potranno misurarsi su un palcoscenico emozionante come la pista internazionale intitolata a Marco Simoncelli”.

Ai test della Nxt Gen Cup hanno assistito anche gli studenti dell’ITS Maker, il corso biennale avviato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna che si svolge all’interno del circuito e che prepara giovani meccanici professionisti da inserire nei team del motorsport. Nel prossimo weekend, invece, le monoposto elettriche Gen3 debutteranno anche a Tokyo, dopo la fantastica gara di San Paolo in Brasile durante la quale Sam Bird ha raggiunto la vittoria nelle ultime curve.

Il canale Mediaset, Italia Uno, trasmetterà in diretta l'E-Prix di Tokyo, con tutte le sessioni disponibili in diretta su SportMediaset.it e con gli highlights che verranno trasmessi sia su Italia Uno sia su Eurosport 1.

Continua la prevendita dei biglietti per il Misano E-Prix, disponibili sulla piattaforma TicketOne e sul sito www.misanocircuit.com con le tante soluzioni anche in abbonamento e con accesso al paddock e al Fan Village.