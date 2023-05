La Ginnastica Riccione sogna la serie A1. Il presidente: "Vogliamo scrivere una nuova pagina della storia"

La Ginnastica Riccione è, con la sezione Artistica, a un passo dal sogno A1. Una crescita esponenziale quella fatta dalla società della Perla Verde, e non solo a livello di risultati della prima squadra. Per questo motivo, comunque andrà a finire il campionato, sabato sera ci sarà una grande festa in piazzale Ceccarini (davanti al Palazzo del Turismo), organizzata dal club in collaborazione con il Comune di Riccione.

“L’anno scorso avevamo allestito una squadra competitiva, ma non siamo stati molto fortunati con la condizione fisica di alcune ginnaste: cinque su sette si sono infortunate e spesso siamo stati costretti a gareggiare con le atlete contate – racconta il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio -. Quest’anno siamo stati finora più fortunati e più bravi nel gestire il carico di lavoro, e quindi la condizione delle ragazze, che sono arrivate alle prime due prove bene fisicamente, psicologicamente e dal punto di vista tecnico. In entrambe siamo arrivati primi in classifica e con un punteggio alto, cosa che ci permette di prepararci con una certa serenità all’ultima gara, in calendario sabato 6 maggio ad Ancona”.

In cinque anni la Ginnastica Riccione è passata dalla Serie C ai vertici dell’A2.

“Il percorso fatto in questi anni è importante: nel 2019 abbiamo affrontato il campionato di zona tecnica di serie C e lo abbiamo vinto, centrando la promozione in serie B Nazionale, e questo è già stato un risultato storico per la Ginnastica Riccione, che non aveva mai partecipato a un campionato a squadre nazionale. Nel 2020, da società matricola, ci siamo laureati campioni d’Italia di serie B e abbiamo così raggiunto l’A2. Nel 2021, in pieno covid, le ragazze si sono comportate molto bene, chiudendo il nostro primo campionato di A2 al sesto posto su dodici squadre, a un solo punto dalla zona play off promozione. Nel 2022, come detto, abbiamo rischiato a causa di qualche infortunio di troppo, ci siamo trovati in difficoltà, ma alla fine siamo arrivati ottavi, centrando la salvezza. E adesso speriamo di poter scrivere una nuova pagina importante della storia della Ginnastica Riccione”.

Alla fine della regular season le prime due classificate salgono direttamente in A1, senza passare dai play off.

“Mantenere questo vantaggio anche nell’ultima gara vorrebbe dire essere promossi in A1. La nostra diventerebbe così l’unica società della provincia a competere in un campionato di A1. E questo sarebbe un grande motivo di orgoglio per me e per tutto lo staff dirigenziale”.

Dietro la squadra di A2 c’è un movimento in costante crescita?

“Stiamo iniziando a raccogliere i frutti del lavoro impostato da qualche anno per far crescere il vivaio riccionese. Abbiamo bambine che stanno gareggiando in campionati di altissimo livello, come Margherita Cantelli, che nella prima gara come Allieva 1 Gold (nove anni) è arrivata terza in regione su nove partecipanti, che nella seconda gara, che vedeva al via 19 bambine, ha fatto ancora meglio, piazzandosi seconda, piazzamento confermato anche nella terza prova. Ha così staccato il pass per le finali nazionali, in calendario dal 12 al 14 maggio a Napoli. E anche questo è un risultato storico per la nostra società. A settembre è arrivata da San Marino Annamaria Miruna Scopet, con un passaggio condiviso per il quale ringraziamo la sua società di provenienza, che ha avuto fiducia in noi per dare alla giovanissima atleta, che adesso ha quasi dieci anni, l’opportunità di una crescita di livello. Anche per lei, che nell’ultima gara si è classificata sesta (categoria Allieve 2), ci sono buone possibilità di partecipare alle finali nazionali”.

E anche per la sezione Ritmica nei mesi scorsi è arrivato un risultato storico.

“A fine 2022 per la prima volta una nostra ginnasta, Caterina Magnani, è approdata alle Finali Nazionali Gold e si è classificata tra le prime dieci ginnaste d’Italia all’attrezzo palla. Anche nella Ritmica abbiamo tante bambine piccole che migliorano di giorno in giorno. E nella Silver abbiamo avuto un incremento a livello numerico di circa il 25%, oltre ad ottenere risultati sempre migliori”.

Com’è la stagione in corso a livello di numero di tesserati?

“Quest’anno abbiamo incrementato i nostri numeri sia nella sezione Artistica che nella sezione Ritmica, abbiamo investito di più nel Parkour, lanciando per la priva volta un corso per i bambini delle elementari. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo già 30 iscritti, a testimonianza che è stata un’opportunità molto apprezzata sia dai bambini che dai genitori. Abbiamo avviato anche un nuovo corso serale di ginnastica per adulti, non agonistico: “Work out gym”, che ha fatto registrare una ventina di iscritti e che è destinato a crescere nei prossimi mesi”.

Tornando da dove eravamo partiti, la sezione Artistica, c’è una novità di rilievo nello staff tecnico.

“Da qualche mese il nostro direttore tecnico è Nicolae Valerian Forminte, ex direttore tecnico della Nazionale rumena, con ben 117 medaglie conquistate tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. È stato il primo allenatore al mondo a far portare ad una sua ginnasta due avvitamenti e mezzo al volteggio. È nato così il volteggio Amanar”.