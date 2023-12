Judo, medaglia di bronzo alla finale nazionale Under 18 per l'atleta riccionese

Campionato Italiano Judo Kata. Nella giornata di Sabato 25 novembre a Siziano (Pv) l’atleta riccionese Filippo Marzaloni dell’Asd Centro Kiai Riccione e l’atleta Nicola Bellosi dell’Asd Judo Brisighella hanno conquistato la medaglia di Bronzo alla Finale Nazionale Under 18 2023 Kata, specialità Nage No Kata Under18; l’importante posizionamento ha permesso loro di ottenere anche la medaglia di Argento nel Grand Prix Italia 2023 della stessa specialità, al termine di un lungo torneo che ha visto i due atleti partecipare a tutte le gare del circuito italiano.

Il ragguardevole risultato è stato sicuramente centrato, oltre all’impegno costante dei due atleti che vivono ad oltre 100 Km di distanza, soprattutto grazie ai tecnici dell’Asd centro Kiai Riccione (Sauro Tontini, Maurizio Benelli, Vincenzo Giuliani ed Antonella Alessandrino) e dell’Asd Judo Brisighella (Mauro Collini, Alex Cavina); non di meno, i due atleti romagnoli hanno avuto la possibilità di allenarsi con la squadra regionale e nazionale Fijlkam, coordinata dal Maestro Cesare Amorosi. Per l’Asd Centro Kiai Riccione si tratta di un’opportunità che testimonia la volontà di fornire ai propri atleti una più completa preparazione judoistica, accostando il kata (forma) allo shiai (combattimento) e fornendo occasioni uniche di entrare in contatto con l’eccellenza della disciplina, rappresentata da un team di grandissima esperienza e competenza.