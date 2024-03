Judo Riccione, gli atleti del maestro Longo si preparano alle prossime gare nazionali e internazionali

Domenica 24 marzo 3 giovani atleti della Polisportiva Riccione hanno partecipato al Trofeo di Grisignano di Zocco (VI). Si tratta di Celicia e Alessandro Nassuato e Jahaui Lin. I primi due, originari di Verona, frequentano fin da bambini la palestra della Polisportiva Caselle in provincia di Verona e solo qualche mese fa pur, continuando a frequentare la loro palestra di origine, per l'attività federale si sono affidati alla direzione tecnica del Maestro Giuseppe Longo della Polisportiva Riccione, frequentando il Dojo riccionese tutti i venerdì e nei week-end. Jahaui invece è un giovanissimo atleta che ha iniziato judo poco più di un anno fa e si sta affacciando per gradi al mondo agonistico.

Cecilia Nassuato (under 14 - 40 kg) ha superato 2 incontri in modo brillante e si è classificata al primo posto. Jahui Lin (under 14 - 81 kg) ha disputato 2 incontri vincendone uno e perdendo l’altro e si è classificato al secondo posto. Alessandro Nassuato (under 18 - 60 kg) ha disputato 5 incontri di cui 2 persi, si è classificato al 5 posto (che nel judo equivale al 4°).

"I ragazzi hanno fatto del loro meglio. La gara è stato un ottimo banco di prova per tutti e ci ha aiutato a capire a che punto siamo e ad affinare il lavoro in palestra. Alessandro ha fatto un'ottima gara in una categoria competitiva e numerosa. Ha vinto tre incontri per Ippon (il Ko del judo) per perdere l'incontro dei quarti con il vincitore di categoria e la finalina per il terzo posto commettendo delle ingenuità su cui stiamo lavorando. Cecilia ha avuto un ottimo atteggiamento. Anche con lei stiamo lavorando per migliorare l'aspetto tecnico e cercare di evolvere il suo judo in una versione agonisticamente più competitivo. Jahui è ancora acerbo, ma ha un grandissimo potenziale su cui stiamo investendo molto" racconta il dt della sezione judo Mastro Giuseppe Longo.

La sezione judo parteciperà nella prossima settimana al ritiro di Piancavallo, con Sofia Longo convocata dalla rappresentativa regionale e altri atleti anche preagonisti, in preparazione ai prossimi appuntamenti: Sofia Longo andrà a Berlino il 14 aprile con la Nazionale Italiana; Bruno Badiane farà la finale A1 under 21 a Napoli il 7 aprile; Cecilia Nassuanto e Jahui Lin parteciperanno al loro primo Trofeo Italia a Pescara il 13 aprile.