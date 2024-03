MotoGp, "Martinetor" domina Portimao. Bastianini 2°: "All'inizio ero nervoso, ma Jorge è stato perfetto"

Là, dove lo scorso anno rimase coinvolto in un incidente che di fatto lo ha condizionato per tutta la stagione, è salito sul podio, a pochi decimi dalla vittoria. Enea Bastianini ha chiuso il weekend del Gran Premio del Portogallo a Portimao al secondo posto, alle spalle di un consistente Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). "Volevo riscattarmi dopo la Sprint Race - esordisce il riminese -. Sono contento, perchè qui ebbi un grosso incidente lo scorso anno (steso da Luca Marini e frattura della scapola, ndr)". La "Bestia", che scattava dalla pole, racconta il film della gara: "In partenza ero un po' nervoso ed ho commesso errori - confessa -. Poi ho fatto una bella gara, ma Martin è stato velocissimo e perfetto".

Bastianini, prima del ritiro di Maverick Vinales per un problema al cambio alla sua Aprilia, era al terzo posto: "Abbiamo fatto tira e molla, ma riprendere Jorge era impossibile. Non so come sarebbe andata se fossi stato davanti a Maverick, ma ho sofferto perchè lui era forte nel t4". A completare la festa del podio la Ktm del team Gas Gas del rookie Pedro Acosta. Sesto Marco Bezzecchi (VR46 Team), risalito con le uscite di Pecco Bagnaia e Marc Marquez, entrambi a terra dopo un contatto mentre duellavano per la quarta posizione. Il weekend si chiude con Martin nuovo leader del campionato con 60 punti. Prossimo round il 14 aprile ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti.