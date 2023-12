Nuoto, Polisportiva Riccione seconda società classificata al Trofeo Città di Riccione Master

Si è concluso il Trofeo Città di Riccione dedicato ai nuotatori Master: lo Stadio del Nuoto di Riccione è stato protagonista di una 2 giorni di competizioni serratissime con la partecipazione di 800 atleti provenienti da tutta Italia, insieme ad allenatori e moltissimi familiari. La sezione Nuoto Master di Riccione guadagna una fantastica seconda posizione nella classifica delle 77 società partecipanti, con un risultato esaltante: un pieno di medaglie per gli oltre 30 atleti riccionesi in vasca.

La squadra di nuoto master della Polisportiva Riccione è nata nel 2003 dalla passione di un piccolo gruppo di nuotatori. Partecipa da anni ai Campionati Italiani Master e alle gare internazionali (Campionati Europei e Campionati Mondiali). Nel periodo estivo la squadra partecipa a numerose gare in acque libere (mare o lago) per le quali viene svolta una preparazione specifica. Tutti gli atleti sono tesserati per Nuoto e Nuoto di Fondo.