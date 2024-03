Il pattinaggio riccionese primeggia al Campionato Nazionale in corso nella Perla Verde

Esordio alla grande per il Pattinaggio Riccione al Campionato Nazionale ACSI “Città di Riccione” in corso al Playhall fino al 24 marzo: con più di 1000 atleti e 12 società provenienti da tutta Italia nella specialità di pattinaggio artistico singolo e coppie, solo dance, inline, gruppi spettacolo e sincronizzato, il trofeo è realizzato grazie alla collaborazione con la società Pattinaggio Riccione e il Comune di Riccione.

Podio tutto riccionese nella categoria Primi Passi Excellent 2017 con l’oro di Veronica Zaghini, argento per Chloe Battelli e bronzo di Desirée Berardi, le giovani atlete del pattinaggio artistico della società Pattinaggio Riccione. Ottimi piazzamenti anche per Benedetta Rastelli (oro categoria primi Passi Master 2017), Emily Ruberto (bronzo categoria Pulcini B Master), Benedetta Odoardi (argento categoria Principianti A Professional) e Luna Bordoni (bronzo categoria principianti A Competitive).

Riccione in campo con 250 atleti

Il Pattinaggio Riccione, con i suoi 250 atleti, è una delle società di pattinaggio più grandi d’Italia che da anni collabora con ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) per l’organizzazione di appuntamenti nazionali a Riccione, sia nel mese di marzo che a settembre; il Trofeo “Città di Riccione” è giunto alla sua decima edizione nella perla verde, senza interruzione neppure durante il difficile periodo della pandemia.

Il Pattinaggio Riccione intanto festeggia con grande soddisfazione il quartetto “Heart” di Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Sofia Lepri e Linda Tonti: ai Campionati Italiani FISR di Conegliano (TV), il quartetto delle veterane si posiziona al terzo posto nella categoria Divisione Nazionale, con il programma“Kawahiva, le guardiane della foresta” dove il pubblico viene portato in Amazzonia con una tribù mai entrata in contatto con la civiltà e che vive in simbiosi con la foresta, la stessa foresta minacciata dallo sfruttamento.