Pattinaggio Riccione da record, è festa per la prestigiosa medaglia di bronzo del quartetto Heart

Un mese importante per la società Pattinaggio Riccione, che conquista molti significativi riconoscimenti nelle competizioni nazionali appena concluse. Il Campionato Italiano Fisr Gruppi spettacolo di Conegliano (TV) è appena terminato con la prestigiosa medaglia di bronzo del quartetto Heart e il celebre programma di gara “Kawahiva: le guardiane della foresta” che ha ottenuto un risultato mai raggiunto prima nella categoria Divisione Nazionale. Un quartetto formato 3 anni fa e che oggi raggiunge un eccezionale riconoscimento.

"Siamo molto soddisfatte di questo grandissimo risultato, ma ancora incredule perché non ci aspettavamo di salire sul terzo gradino del podio e passare per diritto dalla categoria divisione nazionale a quella Senior. La nostra passione è sempre stata sconfinata, “pattinare con il cuore sempre al primo posto”. Ci siamo godute ogni singolo istante che si trattasse di allenamenti, spettacoli o gare, in tutti i passi, in tutti i movimenti, in tutte le coreografie. È stata una gara molto difficile, di alto livello e porteremo per tutta la vita con noi questo bellissimo ricordo” commentano le ragazze Nicoletti, Sciannimanico, Lepri, Tonti. Ottimo anche il settimo posto per il quartetto Baby con il programma dal titolo “Una notte tra mille”.

A Riccione intanto si contano le medaglie del Campionato Nazionale Acsi “Città di Riccione”, dove la società di casa si classifica prima su 54 società provenienti da tutta Italia, con un punteggio da record: dopo i risultati dei primi giorni, il Pattinaggio Riccione annovera le medaglie d'oro di Luca Tamburini nella categoria senior e di Sara Zaghini nella categoria Allievi Regionali B, l’argento di Aurora Morolli e il bronzo di Caterina Leardini nella categoria Allievi Regionali A. Prima posizione anche per Ettore Baistrocchi (Allievi Regionali C) e Giulia Della Martire (Esordienti Regionali B), argento per Gianluca Bartolucci (Juniores Acsi) e bronzo per Viola Gabellini (Allievi A).

Grandi risultati anche per la sezione Freestyle del Pattinaggio Riccione al Trofeo Nazionale Inline Freestyle del Conero, primo appuntamento stagionale terminato domenica 24 marzo: la società si è presentata con 20 atleti, dai più piccoli ai veterani: Agata Antonelli, categoria ragazze, arriva sul podio in terza posizione, alle spalle della campionessa mondiale Viola Luciani e la medaglia d'argento arriva per Cecilia Medda, categoria Senior. I giovanissimi (dagli 8 ai 12 anni) alla loro prima competizione, portano a casa complessivamente 5 importanti medaglie, confermando la società di Riccione come uno dei vivai italiani più promettenti della specialità freestyle.