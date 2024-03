Podismo, tutto pronto per la StraRiccione: partecipazioni eccellenti per l'edizione 2024

Si avvicina la StraRiccione, una delle gare più attese per gli appassionati della corsa e dello sport all’aria aperta, che si terrà a Riccione domenica 17 marzo 2024. Fra i blasonati atleti che prenderanno parte alla corsa si registrano quest’anno anche Federico Rondoni e Mattia Marazzoli, nomi di spicco del panorama podistico italiano: Rondoni, talentuoso atleta nato nel 2002 e figlio d’arte, è allenato dal campione Olimpico Stefano Baldini ed è stato campione italiano Junior di mezza maratona nel 2022 e nel novembre del 2021 ha vinto il titolo correndo a Roma in 1h08’37”. Marazzoli, classe 2003, ha conquistato il bronzo ai campionati italiani juniores di mezza maratona 2022.



Per gli oltre 1000 iscritti attesi nell’edizione di quest’anno, il comitato organizzatore di StraRiccione ha deciso di dare la possibilità d’iscriversi anche domenica mattina, per le numerose richieste arrivate, nonostante la chiusura delle iscrizioni fosse prevista per il 13 marzo.

Anche quest’anno non mancherà la presenza degli “spingitori”: l’associazione nata anni fa tra Rimini e Riccione che si affianca a persone affette da disabilità, spingendo le carrozzine per il percorso della corsa. Nell’edizione di quest’anno saranno presenti 4 carrozzine, grazie all’assistenza di Manuel Calanca e Marco Lunedei che seguiranno i ragazzi per l’intera giornata, prendendoli e riportandoli alle loro famiglie dopo gli eventi e spingendoli durante tutto il percorso. Un’azione davvero meritoria quella degli “spingitori”, perché danno la possibilità ai ragazzi con disabilità di vivere momenti di allegria e condivisione e soprattutto amicizia, uscendo dall’isolamento. “Spesso i ragazzi in carrozzina creano un gruppo molto coeso fra loro, condividendo esperienze e stringendo importanti amicizie. Durante l’anno cerchiamo fondi per l’acquisto delle carrozzine che verranno donate ai ragazzi: questo permette loro, soprattutto in ambito scolastico, di partecipare al gruppo classe, educando i compagni nell’assistenza quotidiana” sottolinea Marco Lunedei.

Organizzata da Podismo Riccione, in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione, la gara su percorso cittadino si distingue per essere un’iniziativa aperta a tutti, professionisti e non: prevede sia la sfida competitiva sui 10 km inserita nel calendario Corri Romagna 2024, sia la partecipazione alle camminate libere di 10 e di 5,5 km. La partenza è prevista domenica 17 marzo da piazzale Ceccarini alle 9,30, con ritrovo alle 8 (arrivo sempre in piazzale Ceccarini). Sono previsti, come di consueto, premi per gli atleti e le società partecipanti e un premio di partecipazione per tutti.