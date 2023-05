Riccione patria del Nuoto per salvamento, la città ospita 1.100 atleti per i campionati italiani

Riccione dal 24 al 31 maggio diventa la patria del Nuoto per salvamento, durante un’intensa settimana che vedrà gli atleti impegnati in gare allo Stadio del nuoto e nelle prove in mare, volte a simulare le varie condizioni di salvataggio in acqua, utilizzando manichini e ostacoli per rendere le competizioni il più veritiero possibile. I campionati sono organizzati da Fin Salvamento in collaborazione con Polisportiva Riccione, con il patrocinio del Comune di Riccione e vedranno coinvolte circa 60 società di nuoto e oltre 1.100 atleti.

Dal 24 al 26 maggio si inizia con il Campionato Italiano Assoluto Primaverile Lifesaving Grand Prix, che si disputa con prove singole a batterie, eliminatorie, finale Youth e finale A, gare sprint e staffette a serie, in programma allo Stadio del Nuoto. Alla Finale Nazionale Grand Prix Lifesaving esordienti A parteciperanno tutti gli atleti che avranno ottenuto le qualificazioni nel Campionato Italiano di Categoria Primaverile.

Dal 27 al 28 maggio si prosegue con il Campionato Italiano Surflifesaving Assoluto Prove Oceaniche, riservato agli atleti della categoria Assoluti e si termina con il Campionato Italiano Surflifesaving di Categoria Prove Oceaniche, in programma dal 29 al 31 maggio: le gare si svolgono nello specchio d’acqua antistante la spiaggia numero 7 - in prossimità della colonia Mater Dei - e prevedono diverse tipologie di prove tra cui Sprint sulla spiaggia, Gara nel frangente, Gara con la tavola, Bandierine sulla spiaggia, Oceanman e Oceanwoman, Gara con la canoa, Staffette.

Il Nuoto per salvamento appartiene alle specialità acquatiche patrocinate dalla FIN ed è estremamente importante per la pratica del nuoto in acque libere e in piscine, perché è volto ad addestrare al salvamento e al pronto soccorso degli asfittici, a prevenire gli annegamenti.