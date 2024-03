Superbike, un altro secondo posto: Bulega lascia la Spagna ancora da leader del mondiale

Nicolò Bulega archivia il weekend del Montmelò con un bel secondo posto in Gara 2, ripetendo il podio del sabato. Il portacolori della Ducati del team Aruba è arrivato alle spalle del compagno di squadra Alvaro Bautista, al suo primo successo stagionale, e davanti a Toprak Razgatlioglu, splendido vincitore della Superpole Race dopo aver fatto sua la manche del sabato. Il turco nella gara corta del mattino si è imposto su Bautista emulando il sorpasso che Valentino Rossi fece su Jorge Lorenzo nel 2009 all'ultima curva dell'ultimo giro della gara. Weekend da dimenticare per Michael Ruben Rinaldi, costretto al ritiro per una caduta dopo poche centinaia di metri. Nonostante il secondo posto, Bulega resta leader della classifica generale con 87 punti, mentre Bautista sale a 75. “Abbiamo adottato oggi una strategia diversa da quella di Gara-1 e la scelta si è dimostrata quella buona - afferma Bulega -. Sono molto felice per ciò che abbiamo fatto in questo weekend anche perché questa è una pista che mi piace ma non una delle mie preferite come, per esempio Assen. Torniamo a casa con tanta fiducia e con un feeling che cresce ogni giorno sempre di più".