Immensa Lucia Bronzetti, batte Tomljanovic e ora entra nel "gotha" delle 100 migliori tenniste al mondo

Immensa Lucia Bronzetti. Passa il primo turno del tabellone principale di Miami, nelle prossime ore sfiderà in un derby tutto italiano Camilla Giorgi e in attesa del nuovo aggiornamento può festeggiare il suo primo accesso tra le prime 100 al mondo della classifica Wta. Entrata nel main draw in punta dei piedi, dopo aver ottenuto il lucky loser, Lucia centra il primo successo su una top 50 in carriera ed ingresso in top 100. E lo fa dopo aver annullato un match-point. Bronzetti regola in rimonta nel primo turno del “Miami Open”, terzo Wta 1000 stagionale, per 4-6, 7-6 (6), 6-2, al termine di una battaglia di quasi tre ore, l’australiana Alja Tomljanovic, numero 39 del ranking mondiale, dopo essere stata ad un punto dalla sconfitta sul 6-5 del tie-break nel secondo set. Al secondo turno sarà dunque derby tricolore tra Bronzetti e Camila Giorgi, che ha beneficiato di un “bye” all’esordio: tra la romagnola e la 30enne di Macerata non ci sono precedenti.