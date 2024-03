Tennis, scatta a Riccione il torneo nazionale Open di Primavera: tutti i favoriti

Sono giorni tennisticamente molto intensi ed importanti per il Tennis Club Riccione, tra avvio del tradizionale Open di Pasqua e prime battute dei campionati a squadre. Mercoledì scatta sui campi del Tennis Club Riccione una classicissima, il torneo nazionale Open di Primavera dotato nel complesso di 4.000 euro di montepremi. Sono 80 gli iscritti al maschile, con una notevole qualità ai piani alti, garantita nell’ordine dai 2.2 Federico Bertuccioli e Tomas Gerini e dai 2.3 Alessandro Dragoni, Daniele Pasini, Mateo Nicolas Martinez, Lorenzo Favero e dai 2.4 Leonardo Angeloni, Lorenzo Battista Marco Carretta e dal 2.5 Edoardo Principi.

Nel femminile sono 39 le giocatrici al via guidate dalle 2.5 Emma Ferrini ed Anita Picchi e dalle 2.6 Alice Gubertini, Marta Lombardini, Arianna Ovarelli, Sara Aber, Valentina Taddia, Silvia Alletti e Diana Rolli. Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci. Domenica intanto è scattata la serie C femminile e per la formazione riccionese è arrivato un bel pareggio per 2-2 in casa contro il Tennis Club Ippodromo di Cesana, con questi parziali: Anita Picchi-Elisa Pari 6-4, 6-2, Francesca Sparnacci-Giulia Bancale 6-1, 6-4, Carolina Bondi-Carlotta Mercolini 6-0, 6-4, Migani-Pari b. Picchi-Bondi 6-3, 6-1. Domenica (dalle 9) seconda giornata sui campi del Tc Faenza.