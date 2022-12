Il Tour de France a Rimini nel 2024, il presidente Bonaccini tira la volata: "Siamo a buon punto"

Nel 2024 il Tour de France pare ormai destinato a partire dall'Italia. E Rimini sarà assoluta protagonista. Manca ormai poco per l'ufficialità e a sbilanciarsi stavolta è il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Secondo quanto emerso dal dossier di candidatura, la grande partenza dovrebbe vedere protagonista la città di Firenze, con una prima tappa che raggiungerà come arrivo Rimini. "Siamo a buon punto, speriamo che il sogno diventi realtà - svela il presidente Bonaccini -. Perché il Tour de France non è mai partito dall'Italia, non ha mai avuto tappe in Italia che non fossero sconfinamenti in Piemonte. Ci siamo messi insieme a Firenze, la proposta è quella di partire da Firenze e arrivare a Rimini con la prima tappa". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a "La politica nel pallone", su Gr Parlamento.

"Abbiamo proposto un calendario che vedrebbe partire le prime tappe tra Firenze, l'Emilia Romagna e il Piemonte - ha annunciato Bonaccini -. Ci spero proprio. Il Tour è il terzo avvenimento sportivo più seguito al mondo, e poi il ciclismo è anche una grande festa popolare. Promuove tutto il territorio".

Se la candidatura dovesse trovare conferma da parte degli organizzatori, si tratterebbe di un’occasione unica di valorizzazione, prestigio e visibilità: per alcuni giorni l’Emilia Romagna sarebbe la capitale dello sport mondiale. Le trattative non sono finite ma, auspicando un positivo riscontro, si tratta di un ulteriore passo avanti verso il sogno di ospitare la Grande Partenza, quella da Firenze a Rimini, di una edizione 2024 del Tour de France davvero storica e indimenticabile, quella in cui la Grande Boucle renderà omaggio all’Italia ed al ciclismo di casa nostra. Rimini è al lavoro per farsi trovare pronta.