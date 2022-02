I NTS Riviera Basket Rimini affrontano i Bradipi Circolo G.Dozza Bologna nella quarta giornata di campionato

Seconda trasferta consecutiva di tre per NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini che dovrà sfidare a domicilio "I Bradipi" di Bologna, probabilmente la più talentuosa formazione del girone C della serie B. La formazione bolognese che negli anni precedenti, anche se di poco, ha sempre portato a casa il risultato pieno nei confronti di Riviera Basket si è ulteriormente rinforzata riportando sotto le due torri Ahmethodzic e Mordenti da Firenze e Amasio, una vera macchina da punti già visto con le migliori avversarie delle stagioni precedenti.

Tutti pezzi pregiati per la serie B che faranno sudare sette camice ai nostri volenterosi ragazzi.

Con il vari rinvii anche I Bradipi hanno esordito la scorsa settimana infliggendo uno scarto di 53 punti a Livorno (22-75) mettendo subito in chiaro le proprie ambizioni di promozione.

Il risultato pare scontato, ma non è ancora scritto, NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini va per vincere. Domenica 6 Febbraio 2022 ore 16:00 al PalaSavena di via Caselle, 26 a San Lazzaro (BO).