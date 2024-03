La Rivierabanca riparte dopo la sosta, Zambelli: "Cremona è una squadra talentuosa"

Si entra nella volata finale della fase a orologio del campionato di serie A2. La Rivierabanca Basket Rimini va in trasferta per affrontare il 6° turno. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello scenderà in campo nella serata di lunedì (25 marzo), con palla a due alle 20,30, sul parquet della Ferraroni Juvi Cremona.

La squadra allenata da coach Luca Bechi attualmente occupa il 6° posto del girone verde con un bilancio di 26 punti, 13 vittorie e 14 sconfitte. Il team mostra un periodo di flessione in questa fase a orologio, dato che fin qui ha ottenuto 1 vittoria e 4 sconfitte. Nell’ultimo turno la Juvi ha superato Chiusi per una lunghezza (71-70) con 16 punti di Vincent Shahid e 15 di Tekele Cotton.

Proprio dalla coppia americana, con entrambi i giocatori sugli esterni, passano gran parte delle azioni. Ma la squadra è talentuosa e con tante alternative. Curiosa la differenza statistica tra la stagione regolare e la fase a orologio.

Questi i dati della stagione regolare di Cremona: 87,5 punti di media, 53% da due, 35% da tre, 36,4 rimbalzi catturati a match. Questi i dati in fase a orologio. 71,8 punti di media, 46% da due, 32% da tre, 33,2 rimbalzi catturati a partita. Oltre alla coppia a stelle e strisce, la Juvi trova tanto da giocatori come Lorenzo Tortu e l’esperto Bernardo Musso.

Alla scoperta della Juvi Ferraroni Cremona

Il play titolare è Vincent Shahid, che aveva iniziato la stagione in A1 a Varese, è andato a sostituire Lester Medford, grande realizzatore da tre punti, pericoloso in contropiede e bravo nell’uno contro uno.

Al suo fianco Tekele Cotton, che ha saltato alcune partite, ma che nell’orologio sta giocando con continuità: si tratta di un giocatore fisico, bravo in penetrazione, ma non disegna anche il tiro piazzato.

A completare gli esterni titolari Cosimo Costi, ala piccola di taglia, sa giocare molto bene senza palla e che può trovare delle serate al tiro da tre punti importanti. Nei lunghi il “quattro” titolare è Gabriele Benetti, dinamico, atletico, a cavallo nei due ruoli di ala, è molto forte a rimbalzo offensivo e potente nelle situazioni vicino a canestro.

Il centro titolare è Luca Vincini, prospetto interessante, molto forte al tiro dalla media distanza.

La panchina è profonda, a partire da Antonio Sabatino, che è il cambio del playmaker, si sta confermando sempre di più un giocatore di livello per la serie A2, specialista difensivo sui registi avversari, molto rapido nel campo aperto e nell’uno contro uno, ha inoltre trovato continuità nel tiro da tre punti in questa stagione.

Cambio di guardia e ala Bernardo Musso, specialista nel tiro da tre, lo scorso anno visto a Ravenna. Al suo fianco Marco Timperi, atleta spaziale, con elevazione, esplosività, capacità di spingere il contropiede e di volare a rimbalzo.

Cambio dell’ala grande Lorenzo Tortu, che già aveva fatto bene con coach Bechi nella stagione di San Severo, può utilizzare i blocchi in svariati modi, è uno scorer e bisognerà prestare attenzione alle sue capacità realizzative. Il cambio del cinque Daniele Magro, giocatore d’area, di peso, che ha grande esperienza in categoria.

Coach Zambelli: "La Juvi Cremona è una squadra molto talentuosa"

Il rendimento - “Siamo molto soddisfatti del nostro rendimento recente, ma assolutamente non appagati, in quanto la classifica rimane corta e la lotta per la salvezza diretta apertissima".

L'esito della stagione - "Abbiamo il dovere di affrontare ogni partita con grande fame, perché ogni vittoria può essere decisiva per l'esito finale della stagione".

Gli avversari - "Sappiamo che la Juvi Cremona è una squadra molto talentuosa, che ama spingere il contropiede e trovare tiri in transizione: sarà necessario prestare grande attenzione e controllare il ritmo della gara, per evitare che i loro tiratori trovino fiducia".