Rivierabanca sul velluto, contro Latina arriva la terza vittoria consecutiva

La Rivierabanca Basket Rimini ritorna al Flaminio dopo esattamente una settimana per ospitare la Beneacquista Latina. Il risultato è a favore dei biancorossi, che si impongono per 92-73.

Top scorer e Mvp del match Justin Johnson, che con 29 punti, 8 rimbalzi ed un 72,2% dal campo complessivo è risultato essere decisivo per Rimini per le sorti dell’incontro.

Da segnalare, nel complesso, la buona prestazione corale di squadra dimostrata dalla doppia cifra raggiunta sia da Anumba, Masciadri e Simioni. Per la Beneacquista Latina ottima la prova del plyamaker Romeo (22 punti ed un 64,3% dal campo) e dell’americano Mayfield con 19 punti.

Da sottolineare anche questa domenica l’apporto del Barrio e di tutti i 3.100 spettatori che hanno incitato e supportato la squadra nel raggiungimento del 9 successo in 11 partite disputate.

LA PARTITA

Avvio veloce e combattuto, da ambi i lati del campo. J.Johnson apre con un lay up, ma Moretti immediatamente replica. La frazione prosegue all’insegna del duello a stelle strisce fra J.Johnson e Mayfield: 13 punti per l’ala grande di Rimini, composti da lay up in avvicinamento a canestro e da un tiro da 3 punti. Per Mayfield i punti nel quarto sono 10 composti da un tiro 3 punti, un 5/7 dalla lunetta ed un canestro dalla media.

Per gli ospiti da sottolineare l’approccio del playmaker Romeo, autore anche lui di 10 punti composti da un 4/5 dal campo; per la Rivierabanca da segnalare due punti di Anumba arrivati dopo un’ottima circolazione offensiva, una tripla di Tassinari e di un intraprendente Scarponi, fattosi trovare pronto sullo scarico in angolo. Negli ultimi 2’ del quarto, entra in partita anche Marks che con un arresto e tiro si iscrive al match, seguito a ruota da altri due punti di Simioni che chiudono il tempo sul 27-23 a favore dei romagnoli.

Break in avvio di 2° quarto per la Rivierabanca: Simioni in lay up, Masciadri e Marks con un tiro da tre punti ciascuno aprono un parziale di 8-0, per 34-23 al 14’. Sacco suona la carica dopo il time out e riporta Latina in scia: Borra dalla lunetta, Parrillo in velocità al ferro e un Romeo in fiducia chiudono il parziale aperto, riportando Latina a contatto e sotto di sole 5 lunghezze (34-29 al 15’).

Nella seconda metà di frazione, per i biancorossi J.Johnson incrementa ancora il suo score con due tiri dalla lunga distanza (19 punti e 3 rimbalzi all’intervallo con il 72% dal campo), capitan Masciadri pesca anche lui un jolly dei suoi in angolo e Simioni apporta un solo mattoncino dalla lunetta sue due tentativi. Nelle file di Latina, Alipiev si iscrive al match con 4 punti, Parrillo lo segue a ruota e Mayfield dalla lunetta porta le squadre all’intervallo sul risultato di 44-37.

J.Johnson inizia da dove aveva terminato il 1° tempo, apre le danze anche del secondo sempre in appoggio al tabellone. Alipiev non ci sta, dopo buona circolazione piazza una tripla importante, ma ancora J.Johnson in penetrazione è inarrestabile. Rimini in fiducia e continua a portare punti in cascina trovando sempre diversi protagonisti, questa volta è il momento di Anumba: tripla da scarico subito e azione con canestro più libero supplementare (8 punti per l’esterno nel quarto).

La risposta degli uomini di Sacco non si fa attendere: Mayfield, Borra, Parrillo e Romeo portano tutti il loro contributo, lasciando spazio a Rimini di trovare offensivamente solo due punti, ancora con J.Johnson, questa volta con l’inchiodata al ferro, ma Latina è sempre è aggrappata al match (64-57 al 29’). Sul finale di frazione, sale in cattedra Tomassini, con un tiro da 3 punti ed un arresto e tiro vincente, per il 69-57 al 30’.

Momento clou dell’incontro nel 1’ minuto del quarto: Scarponi in penetrazione lo apre il con un arcobaleno vincente, a cui nell’azione immediatamente seguente ad un’ottima difesa eseguita, segue la tripla di Masciadri dall’angolo per il nuovo massimo vantaggio (74-57 al 32’). Latina con un moto d’orgoglio tenta il tutto e per tutto: Romeo lanciato in penetrazione trova il canestro più libero aggiuntivo e dopo un fallo antisportivo commesso da Rimini, Moretti ricuce ancora lo svantaggio (76-64 al 35’).

Simioni dà sotto il pitturato è concreto, successivamente lo è anche in versione assist man, pescando Masciadri per il 13° punto personale del capitano. A decretare la fine dell’incontro è un alley oop messo a referto da J.Johnson, che scrive il suo 29° punto e pone fine alle sortite di rimonta degli ospiti. Sul finire, da segnalare 8 punti di Grande, concentrati tutti negli ultimi 2’ minuti della partita. Il finale dal Flaminio è di 92-73.

IL TABELLINO

RivieraBanca Basket Rimini - Benacquista Assicurazioni Latina 92-73 (27-23, 17-14, 25-20, 23-16)



RivieraBanca Basket Rimini: Justin Johnson 29 (10/14, 3/4), Alessandro Simioni 15 (5/7, 0/1), Stefano Masciadri 13 (2/2, 3/3), Simon Anumba 10 (3/4, 1/2), Alessandro Grande 8 (1/1, 2/4), Giovanni Tomassini 5 (1/3, 1/3), Alessandro Scarponi 5 (1/1, 1/2), Derrick Marks 4 (2/4, 0/0), Andrea Tassinari 3 (0/1, 1/1), Francesco Pellegrino 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/1, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 15 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Justin Johnson, Alessandro Simioni 8) - Assist: 27 (Giovanni Tomassini 7)



Benacquista Assicurazioni Latina: Gabriele Romeo 22 (6/9, 3/5), Demario Mayfield 19 (3/6, 2/8), Ivan Alipiev 9 (2/6, 1/3), Samuele Moretti 9 (3/7, 0/0), Jacopo Borra 8 (3/6, 0/0), Salvatore Parrillo 6 (3/4, 0/3), Lorenzo Zangheri 0 (0/3, 0/1), Kenneth Viglianisi 0 (0/1, 0/2), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Jacopo Borra 6) - Assist: 9 (Demario Mayfield 4)