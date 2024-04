Rivierabanca stasera a Torino in cerca di continuità. Scarponi: "Sarà una battaglia"

Reduce da cinque vittorie consecutive, la Rivierabanca Rimini torna sul parquet nell’8° turno della fase a orologio del campionato di serie A2 di basket maschile.

I biancorossi scendono in campo oggi, lunedì 8 aprile, con palla a due alle 20, al PalaGianniAsti contro la Reale Mutua Torino. I piemontesi attualmente occupano il 3° posto di classifica del girone verde a pari punti con Cantù (40 punti) e un cammino di 20 vittorie e 9 sconfitte.

Nella fase a orologio da squadra allenata da coach Franco Ciani ha raccolto 5 vittorie e 2 sconfitte, nell’ultimo turno la Reale Mutua si è arresa a Orzinuovi per 83-81. In questa fase Torino trova ben sei uomini in doppia cifra di media: Poser 14,9, Kennedy 14,2, Vencato 12,8, Pepe 11,5, Thomas 10,6 e De Vico 10,3.

La squadra segna in fase a orologio 81,3 punti di media, con il 58% da due, 36% da tre, 65% dai liberi e cattura 36,7 rimbalzi di media.

Gli avversari

Playmaker titolare Luca Vencato, 194 centimetri, è il regista di un reparto esterni molto grosso e contribuisce ad aumentare la stazza. Molto bravo a passare la palla, a prendere velocità, a giocare i post basso in transizione e nel coinvolgere i compagni.

Al suo fianco nel ruolo di guardia Keondre Kennedy (in forte dubbio per la partita) è una delle sorprese del campionato per quanto riguarda gli stranieri: buone doti di scorer, alto, non si limita al tiro da tre punti ma è bravo a innescare i compagni.

Il tre titolare è Niccolò De Vico, giocatore cresciuto nel settore giovanile di Biella, molto solido ed esperto in categoria, forte in difesa e può punire dalla distanza.

Nei lunghi l’ala grande titolare è Donte Thomas, atleta d’area, muscolare, molto forte a prendere posizione vicino a canestro e anche bravo a mettere palla per terra e giocare contro lunghi che possono essere meno dinamici di lui.

Il centro titolare è Federico Poser, in questa seconda parte di stagione sta confermando la sua promozione da titolare dopo la cessione di Guariglia, è un altro giocatore che ha grande potenza, mano molto educata ed è pericoloso nel pitturato.



In panchina Matteo Schina, classe 2001, è il cambio del playmaker, ragazzo che già aveva dato una grossa mano anche la scorsa stagione soprattutto nella serie playoff contro Treviglio e sta ricoprendo molto bene il ruolo rispondendo presente alle responsabilità crescenti. Giocatore di energia, molto bravo a pressare la palla, alterna tiri da fuori e attacca il ferro.

Cambio della guardia Simone Pepe, tiratore preciso, anche da lunghissima distanza, spesso decide le partite con grande fiducia nel proprio tiro, bisognerà stare molto attenti alle sue uscite dai blocchi.

Matteo Ghirlanda è il cambio delle ali, cresciuto nella Stella Azzurra Roma, ha già giocato anche per Casale Monferrato. Atletico, braccia lunghe, ha impatto difensivo sulle partite e garantisce energia. Il cambio del pivot Marco Cusin, atleta che non ha certo bisogno di presentazioni, ex Italbasket, giocatore solido, esperto e molto pericoloso nel tiro da mezz’angolo.

Alla vigilia del match Coach Mauro Zambelli e Alessandro Scarponi hanno anticipato alla newsletter ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro i temi della sfida. Ecco le loro parole

Zambelli: "Vogliamo continuare a non dipendere dai risultati delle concorrenti"

Corsa Playoff - “Nell'ultimo turno siamo riusciti a guadagnare una lunghezza su alcune avversarie - sostiene Mauro Zambelli - ma la corsa ai playoff resta ancora apertissima. Il valore degli avversari che andiamo ad incontrare ci aiuta a mantenere molto alto il livello di tensione"

La Reale Mutua - Torino infatti è una squadra fisica, concreta nelle due aree, con esterni prestanti e dotata di grande talento nel passarsi la palla. Vogliamo continuare a non dipendere dai risultati delle altre concorrenti nella corsa ai primi 8 posti, perciò cercheremo in ogni modo di vincere anche in questa difficile trasferta”.

Gli fa eco Alessandro Scarponi, “Cividale continua a vincere, Piacenza sta facendo bene, anche Cento prosegue il suo cammino, noi non dobbiamo guardare la classifica e dobbiamo continuare a pensare al nostro percorso. Torino è una bella squadra, terza in classifica, già in trasferta è molto difficile contro qualsiasi avversaria, Torino lo scorso anno ha fatto anche la finale, per cui sarà una battaglia. La coppia italiana Pepe-De Vico è molto forte, poi c’è Ghirlanda che giocava con me a Roma, mi fa piacere rivederlo”.

Reale Mutua Torino-Rivierabanca Rimini come seguirla

La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv lunedì dalle 23.25. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).