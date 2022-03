Serie B: Modalità di accreditamento Basket Giulianova-RivieraBanca Basket Rimini

RivieraBanca Basket Rimini rende noto che in occasione della nona giornata di campionato contro Basket Giulianova, spostata al PalaFlaminio lunedì 28 marzo alle ore 20.30 su richiesta della società di Giulianova che rimane comunque organizzatrice dell'evento, NON saranno valide le tessere stampa stagionali distribuite ad inizio anno.

Per assistere alla partita i media dovranno inoltrare singole richieste di accreditamento, sia per giornalisti che per fotografi, da far pervenire al numero cellulare dell'addetto stampa Marco Rinaldi (+39 389 2007876), che rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, entro la giornata di domenica.