Derby di Romagna per Rimini. Al Flaminio arriva Forlì nel Rivierabanca Day

In occasione del Rivierabanca Day (QUI tutte le info, con i dettagli degli eventi e dei biglietti), la Rinascita Basket Rimini ospita l’Unieuro Forlì per il derby made in Romagna del 16° turno della serie A2. Si gioca sabato (23 dicembre), alle 20,30, tra le mura amiche del Flaminio. Sarà un match dai contenuti speciali, a poche ore dal Natale. La sfida dell’andata vide i forlivesi imporsi 76-68 dopo un tempo supplementare, dopo che l’Rbr aveva avuto in mano il tiro per la possibile vittoria sullo scadere del tempo regolamentare. Ora il team di coach Antimo Martino è reduce da quattro vittorie consecutive ed è appaiato alla Fortitudo Bologna al primo posto di classifica (bilancio di 24 punti, 12 vittorie e 3 sconfitte). In ordine cronologico l’Unieuro ha superato Cento, Nardò, Fortitudo e Orzinuovi. La squadra vale anche il miglior attacco del campionato con 80,9 punti segnati di media. Tra i migliori marcatori: Kadeem Allen 15,8 punti di media, Xavier Johnson 13,9 e Daniele Cinciarini 11,9.

La storia del derby

Il derby romagnolo per antonomasia torna a disputarsi al Flaminio dopo l’ultima apparizione dell’anno scorso, del 9 ottobre 2022, che vide i forlivesi imporsi per 79-84. In Serie A2, prima della data citata, l’ultima volta che il furore romagnolo venne messo a dura prova fu nella stagione 2010-2011, dove a guidare Rimini ci fu Attilio Caja e l’americano Terrence Roderick che condussero la squadra alla vittoria con il punteggio di 53-65 contro la allora Marco Polo Forlì. Al ritorno, sempre la Immobiliare Spiga Rimini si impose al cospetto di Forlì per 100-91, risultato che costrinse la Forlì basket al cambio di timone in panchina dopo un 7° KO consecutivo.

Continuando il momento amarcord esplorando la provincia unica che ancora fu, il duello sportivamente cruento iniziò nel 1972, 51 anni fa, dove in Serie B ci fu una vittoria per parte. La stagione 94-95, poi, vide entrambe le franchigie militare nuovamente in A2 e Rimini vincere entrambi i derby di regular season, ma nella finale playoff per la Serie A1 fu, invece, Forlì a imporsi con tre gare su tre vinte proprio al Flaminio e festeggiare l’ultima promozione nella massima categoria.

Rientrando più verso il periodo contemporaneo, prima dell’attuale disputa in serie A2 le acerrime nemiche hanno disputato nell’annata 2015-2016 altrettanti importanti derby, in Serie B: la neonata Unieuro Forlì espugnò il Flaminio, ma poi il sostituto in panchina di Rimini, Massimo Bernardi, andò a vincere 71-70 al PalaGalassi. In quell’anno i biancorossi furono artefici di una grande rimonta che li condusse al primo turno playoff proprio contro Forlì. In quel caso la serie non ebbe storia e andò a favore dell’Unieuro e compagni, che festeggiarono il ritorno la stagione successiva in A2. Sinteticamente la storia del derby di Romagna è stata elargita, dove se nel complesso venissero considerati anche i match di Supercoppa disputati, il bilancio sarebbe di: 15 vittorie Rimini, 19 Forlì.

La Forlì di oggi

La squadra ha gerarchie e un'identità definita. Il play titolare, Fabio Valentini, classe 1999, non ha certo bisogno di presentazioni. E' figlio dell'ex cestista e allenatore Andrea Valentini. Per tanti anni ha vestito la maglia della Junior Casale prima del passaggio a Forlì. Al suo fianco nel ruolo di guardia c'è Kadeem Allen, che mette a curriculum 3 anni di Nba, uno ai Boston Celtics e due con la canotta dei New York Knicks. E' un giocatore di grande prestanza fisica, forte a rimbalzo offensivo, quando va in penetrazione sposta i difensori dalla potenza, ma se viene lasciato libero può essere pericoloso anche dai tre punti. A chiudere il pacchetto esterni titolare l'ala piccola Luca Pollone, cresciuto nel settore giovanile di Pallacanestro Biella, specialista difensivo e buon tiratore da tre punti.

Sotto le plance Xavier Johnson, che prima di portare in serie A1 Verona e venire confermato al piano di sopra, si è presentato in Italia a Capo d'Orlando con una stagione sontuosa da 20 punti di media. Ala molto dinamica, che può incidere a rimbalzo in attacco, senza palla molto attivo ma non disdegna anche le iniziative individuali soprattutto fronte canestro dove malgrado l'altezza dispone di dinamismo e destrezza. Cinque titolare Giacomo Zilli, in arrivo da Cento, molto funzionale al gioco di squadra, mette sempre grandi energie nei contatti e nei blocchi ed è riferimento interno quando Forlì vuole giocare più vicino a canestro.

Il cambio dalla panchina del play è Federico Zampini, giocatore molto prestante che può dare grande ritmo in campo aperto, grazie alle sue accelerazioni. La guardia di riserva è Maurizio Tassone, con la suo fianco il veterano Daniele Cinciarini, vero leader offensivo della squadra e pericolo numero 1. I due giocatori sono piuttosto intercambiabili nei ruoli. Cambio dell'ala grande Todor Radonjic, altro giocatore che garantisce dinamismo e pericolosità dalla lunga distanza. Cambio del cinque un altro giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni, Davide Pascolo, che può giocare in tutti e due i ruoli. Può avere spazio da quattro ma anche un'arma tattica importante nella posizione di cinque grazie alla sua intelligenza, alle braccia lunghe e al trattamento di palla.