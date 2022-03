Serie B: La Rivierabanca in scioltezza, battuta Giulianova

"Trasferta" vittoriosa per i biancorossi. Successo agevole per RivieraBanca Basket Rimini che nonostante le assenze di Rinaldi e Tassinari ha la meglio su una Giulianova decisamente rimaneggiata davanti ad una bella cornice di pubblico che, nonostante il lunedì sera, si è riversato in buon numero al Flaminio offrendo il consueto spettacolo ai protagonisti in campo.

La partita è divertente fin da subito con le due squadre che segnano a ripetizione: Rimini si gode il duo Fabiani-Saccaggi (2-12 al 3'), mentre Milani è il principale riferimento offensivo per gli abruzzesi (8-14 al 6' con timeout di Ferrari). Bedetti e Saccaggi puniscono dalla lunga distanza, ma Giulianova fa altrettanto con Milani e Bischetti (18-22 al 7'). I biancorossi chiudono in crescendo il primo tempo con 6 punti filati di Rivali ed il canestro di Masciadri per il +10 (20-30).

Dopo un inizio secondo quarto a basso punteggio i padroni di casa si rifanno sotto con la bomba di Caverni ed il canestro di Cianci (30-35 al 15'), ma è nuovamente la coppia Fabiani-Saccaggi a rilanciare l'offensiva dei biancorossi (35-45 al 18'). Milani e Pierucci vanno entrambi a segno dalla lunetta, ma Fabiani è semplicemente dominante sotto le plance e garantisce il +11 a fine primo tempo (44-55).

Nel terzo quarto Rimini accelera in maniera definitiva e mette in ghiaccio la partita: 8 punti filati di Bedetti ed il canestro di Rivali costringono Domizioli al timeout (46-65 al 23'), ma la schiacciata di Fabiani ed altri due canestri di Bedetti fanno +30 RivieraBanca (48-78 al 26').

In casa biancorossa c'è tanto spazio per i giovani, dal rientrante Mladenov a Scarponi, Rossi e Carletti che godono di tanti minuti sul parquet (55-83). Gli ultimi 10' sono puro garbage time dove entrambe le squadre schierano tantissimi giovani. Da segnalare per Rimini gli oltre 100 punti segnati nonchè i 20 messi a referto da Fabiani, i primi due punti di Carletti e la doppia cifra superata da Mladenov a suon di triple che accompagnano la sirena finale (84-102).

Basket Giulianova-RivieraBanca Basket Rimini 84-102 (parziali 20-30, 44-55, 55-83)

TABELLINO GIULIANOVA: Pierucci 16 (3/6, 2/6), Bischetti 14 (1/1, 4/8), Buscaroli 13 (5/7, 0/2), Milani 13 (3/7, 1/5), Caverni 13 (3/6, 1/4), Cianci 6 (3/11), Scarpone S. 6 (2/2 da tre), Giansante 3 (1/1 da tre), Scarpone F., Barlafante, Motta NE. All. Domizioli, Montuori, Bontà.

TABELLINO RIMINI: Saccaggi 22 (1/1, 6/11), Fabiani 20 (6/10), Bedetti 17 (4/4, 3/8), Mladenov 14 (1/3, 4/9), Rivali 10 (3/3, 1/1), Masciadri 9 (3/5, 1/3), Scarponi 5 (1/4, 1/4), Arrigoni 3 (1/2), Carletti 2 (1/2, 0/1), Rossi (0/1), Tassinari NE, Rinaldi NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

La dichiarazione del vice allenatore Simone Brugè:

"L'apporto dei giovani così importante, sia per punti che per minutaggio, vuol dire che stiamo lavorando in una certa maniera in palestra ed il lavoro dei senior sta contribuendo al loro percorso di crescita. Siamo stati altalenanti tra primo e secondo quarto per poi dare il break nel terzo quarto: dobbiamo assolutamente migliorare da questo punto di vista, l'interruttore dev'essere acceso per 40', non possiamo iniziare spenti. Questo è un campionato difficile, Giulianova ha fatto la sua partita e sapevamo che non sarebbe stato comunque semplice perchè con certi approcci si possono prendere parziali da oltre 40 punti in un tempo; abbiamo, però, fatto vedere che quando vogliamo siamo poi un'altra squadra dove, con l'interruttore acceso, tutti possono dare un contributo perchè è un gruppo forte ed attrezzato che in palestra lavora bene, i frutti poi si vedono."

Nel finale, Mladenov escluso, c'erano quattro giocatori dell'U19 (Scarponi, Fabiani, Carletti e Rossi) che tu e Coach Ferrari ritroverete domani per la prima giornata della seconda fase.

"I complimenti vanno fatti a Coach Ferrari perchè è riuscito a disegnare un percorso di crescita veramente importante a tutti i nostri under. L'inizio non è stato sicuramente facile per nessuno perchè l'allenatore e l'ambiente erano due fattori nuovi, i ragazzi però hanno risposto in maniera positiva; hanno comunque margini di miglioramento su cui lavoreremo tanto perchè abbiamo bisogno di loro e se lo meritano. Se oggi hanno giocato così tanti minuti è perchè abbiamo ritenuto che loro potessero stare in campo, questo è ulteriormente dimostrato dal primo posto a punteggio pieno nella prima fase con l'U19: tutto questo è merito di Coach Ferrari che ha dato una marcia in più e dei senior che si allenano con i giovani tutta la settimana. I ragazzi sono bravi perchè s'impegnano a tutti gli allenamenti, sia Prima Squadra che U19, e molti di loro vanno ancora a scuola, alcuni in quinta superiore, quindi sono bravi perchè gestiscono diversi impegni."?

La dichiarazione di Borislav Mladenov:

"Mi sono sentito abbastanza bene sul campo, anche se ancora devo riprendere il ritmo per quanto riguarda il fiato. Giulianova è una buona squadra, noi nel primo tempo siamo stati un po' mosci mentre nel secondo abbiamo fatto vedere qual è la nostra vera faccia."

Ora che sei rientrato cosa ti piacerebbe portare come contributo alla squadra per il finale di stagione?

"Ora cerco di recuperare al meglio la condizione fisica perchè devo mettere più minuti nelle gambe, voglio dare il massimo alla squadra perchè so quello che posso fare per i miei compagni. Al momento, però, pensiamo a preparare la prossima partita contro Montegranaro."?