Serie A2, Rivierabanca basket Rimini: torna il fascino del derby contro Forlì

Torna il fascino del derby. Il sapore di una partita speciale. Nella quinta giornata della serie A2 Old Wild West, Rivierabanca Basket Rimini torna a misurarsi con il parquet della Unieuro Forlì. La palla a due è in agenda domenica (22 ottobre) alle 18. C'è già un precedente nel corso di questa stagione: il match di Supercoppa vinto 67-61 dall'Unieuro, quando non bastarono i 17 punti di Marks. In quella occasione coach Mattia Ferrari aveva dovuto fare a meno di Abba, Anumba e Grande.

L'Unieuro Forlì ha iniziato la stagione regolare con un bilancio di 3 vittorie e una sconfitta. In casa ha sempre vinto, l'unico ko è arrivato al palaDozza contro la Fortitudo Bologna. Questo il ruolino di marcia: Cento-Forlì 61-78, Forlì-Nardò 99-70, Fortitudo Bologna-Forlì 73-63, Forlì-Orzinuovi 86-69. L'obiettivo dell'Unieuro è quello di provare a ripetere il cammino della scorsa stagione, quando arrivò fino a essere finalista per la promozione. La squadra è esperta, lunga, ama molto correre, aggiungendo buona solidità difensiva. Il controllo del ritmo potrà essere una delle chiavi della disputa. Alla guida del team coach Antimo Martino: è al suo secondo anno a Forlì ed è indubbiamente il deus ex machina di quanto di straordinario prodotto sul parquet nella scorsa stagione.

La squadra ha gerarchie e un'identità già piuttosto definita. Il play titolare, Fabio Valentini, classe 1999, non ha certo bisogno di presentazioni. E' figlio dell'ex cestista e allenatore Andrea Valentini. Per tanti anni ha vestito la maglia della Junior Casale prima del passaggio a Forlì. Al suo fianco nel ruolo di guardia c'è Kadeem Allen, che mette a curriculum 3 anni di Nba, uno ai Boston Celtics e due con la canotta dei New York Knicks. E' un giocatore di grande prestanza fisica, forte a rimbalzo offensivo, quando va in penetrazione sposta i difensori dalla potenza, ma se viene lasciato libero può essere pericoloso anche dai tre punti. A chiudere il pacchetto esterni titolare l'ala piccola Luca Pollone, cresciuto nel settore giovanile di Pallacanestro Biella, specialista difensivo e buon tiratore da tre punti.

Sotto le plance Xavier Johnson, che prima di portare in serie A1 Verona e venire confermato al piano di sopra, si è presentato in Italia a Capo d'Orlando con una stagione sontuosa da 20 punti di media. Ala molto dinamica, che può incidere a rimbalzo in attacco, senza palla molto attivo ma non disdegna anche le iniziative individuali soprattutto fronte canestro dove malgrado l'altezza dispone di dinamismo e destrezza. Cinque titolare Giacomo Zilli, in arrivo da Cento, molto funzionale al gioco di squadra, mette sempre grandi energie nei contatti e nei blocchi ed è riferimento interno quando Forlì vuole giocare più vicino a canestro.

Il cambio dalla panchina del play è Federico Zampini, giocatore molto prestante che può dare grande ritmo in campo aperto, grazie alle sue accelerazioni. Nella partita contro Nardò aveva segnato 13 punti. La guardia di riserva è Maurizio Tassone, con la suo fianco il veterano Daniele Cinciarini, vero leader offensivo della squadra e pericolo numero 1. I due giocatori sono piuttosto intercambiabili nei ruoli. Cambio dell'ala grande Todor Radonjic, altro giocatore che garantisce dinamismo e pericolosità dalla lunga distanza. E' stato il miglior marcatore (con 17 punti) nell'ultima partita contro Orzinuovi. Cambio del cinque un altro giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni, Davide Pascolo, che può giocare in tutti e due i ruoli. Può avere spazio da quattro ma anche un'arma tattica importante nella posizione di cinque grazie alla sua intelligenza, alle braccia lunghe e al trattamento di palla.