Serie A2: ancora effetto Flaminio. La Rivierabanca ospita la Sella Cento nel turno infrasettimanale

Dopo la vittoria di domenica scorsa al cospetto dell’Umana Chiusi, la Rivierabanca Basket Rimini torna a distanza di pochi giorni tra le mura amiche del Flaminio per affrontare, nel turno infrasettimanale, la Sella Cento. Si gioca mercoledì (1° novembre) con palla a due alle 18. Il match è valido per il 7° turno della serie A2 Old Wild West. Si misurano due squadre appaiate in classifica, fin qui con un bilancio di 2 vittorie e 4 sconfitte. La Sella Cento in questo avvio ha vinto in trasferta a Verona e in casa contro Trieste. Nell’ultimo turno Cento si è arresa in casa contro Udine 80-93, non sono bastati i 20 punti di Sabin, i 16 di Mussini e i 14 di Palumbo. Proprio Federico Mussini è il miglior marcatore della Sella in questo avvio con 17,5 punti di media e un solido 59% da due. In doppia cifra Sabin 12,8 di media e Archie 10,5 di media. Il team è affidato a coach Matteo Mecacci, alla quinta stagione sulla panchina biancorossa. Due grandi ex di turno sono Derrick Marks e Giovanni Tomassini, entrambi lo scorso anno nelle fila di Cento.

Mattia Palumbo è il play titolare, ex Udine, giocatore di grande taglia, forte vicino a canestro, capace dal post basso di creare tiri liberi per i compagni, ha grande impatto a rimbalzo. La guardia titolare Ty Sabin, che spesso era partito dalla panchina nelle gare precedenti, è un super tiratore da tre punti in ogni situazione, due anni fa a San Severo fu uno dei migliori stranieri del campionato. L’ala piccola titolare è Daniele Toscano, uno specialista difensivo, giocatore di grande energia.

Quattro titolare Dominique Archie, un professore del gioco, che si sa destreggiare sia come scorer sia come creatore di gioco per i compagni, è un play aggiunto nella posizione di ala grande. Il centro titolare è Lorenzo Benvenuti, ex Forlì, giocatore molto solido, che può rendersi pericoloso con il tiro dalla media distanza.

Cambio dei play Yankiel Moreno, una bandiera della formazione di Cento, giocatore molto affidabile in fase difensiva e capace di prendersi responsabilità nei momenti chiave delle gare, ad esempio con Trieste ha realizzato una tripla cruciale per vincere all’overtime. Il cambio delle guardie è Federico Mussini, arrivano lo scorso anno al posto di Zampini infortunato, prodotto del settore giovanile di Reggio Emilia, giocatore molto talentuoso: a dispetto del fisico minuto è capace di grandi strisce realizzative, grandi accelerazioni e ovviamente si alterna con Sabin nel ruolo di prima opzione offensiva. Gregor Kuuba cambia tre e quattro, giocatore molto scaltro, ottimo rimbalzista d’attacco, è al secondo anno a Cento, molto attivo senza palla e che può in una partita infrasettimanale garantire una rotazione con energia. Il cambio del cinque è Davide Bruttini, in veterano del campionato, giocatore molto duro nei contatti vicino a canestro e molto abile a comprendere le varie situazioni di gioco con i suoi blocchi.