Serie A2: la Rivierabanca torna al Flaminio contro l'Umana Chiusi

Reduce da due partite portate fino all’overtime, con il bilancio di una vittoria e una sconfitta, la Rivierabanca Basket Rimini torna tra le mura amiche del Flaminio. Domenica (29 ottobre), con palla a due alle 19, i biancorossi ospitano i toscani dell’Umana Chiusi, attualmente appaiati con gli stessi punti di classifica. Alla terza partecipazione in serie A2, l’Umana ha iniziato la stagione con 4 sconfitte in fila, poi nell’ultimo turno è arrivato il successo per 57-53 contro la Sella Cento. La squadra alterna molti tipi di difese, mentre sta trovando solamente 58,2 punti di media in attacco (43% da due, 21% da tre). La squadra si affida molto ad Austin Tilghman, miglior marcatore nella vittoria contro Cento con 17 punti. Alla guida del team c’è Giovanni Bassi, primo confermato per la stagione 2023/2024. L’obiettivo dichiarato dal club è quello della permanenza in categoria, con lo sguardo sempre rivolto al percorso di crescita e sviluppo di tutto il movimento. C’è già un precedente tra le due squadre, risale alla Supercoppa: l’Umana si era imposta al Flaminio con il risultato di 71-78, in quell’occasione avevano chiuso in doppia cifra Tilghman (15), Dellosto (16), Stefanini (20) e Raffaelli (10)

In cabina di regia c’è Austin Tilghman, giocatore di grande forza fisica rispetto ai pari ruolo, bravo nell’utilizzo del pick and roll e molto pericoloso vicino a canestro grazie alla stazza che gli permette di essere efficace in post basso. E’ l’uomo di riferimento per l’attacco di Chiusi in questo momento e servirà un occhio di riguardo. Infortunato Gabriele Stefanini, al suo posto è stato firmato Marco Ceron, l’anno scorso ha giocato una parte di stagione a Nardò, giocatore con importanti trascorsi visto che ha fatto anche un po’ di serie A1. Specialista nel tiro da tre punti e nelle uscite dai blocchi. Nel ruolo di tre titolare Nicolò Dellosto, altro giocatore di grande taglia, realizzatore con il tiro piazzato, può occupare all’occorrenza nella posizione di quattro. Aveva impressionato in Supercoppa.

Ala grande titolare è Mihajlo Jerkovic, giocatore molto dinamico, bravo nei tagli. Nel ruolo di cinque titolare Luca Possamai, uno dei centri italiani più alti e grossi della serie A2 (212 centimetri), si fa valere egregiamente sotto i tabelloni, bravo nel guadagnare posizioni profonde e nei rimbalzi offensivi.

Dalla panchina Lorenzo Raffaelli, un pretoriano di coach Bassi, play che può giocatore in coppia anche con Tighman, nell’ultima partita era partito nel quintetto titolare. Giocatore rapido, bravo a cambiare il ritmo della partita, da non sottovalutare nella pericolosità del tiro dalla lunga. La guardia di riserva è Alessandro Chapelli, giovane scuola Reyer Venezia, nell’ultima partita contro Cento decisivo nel quarto periodo con due triple. Prospetto interessante, perché abbina capacità realizzative a importanti doti atletiche. Il tre di riserva è Matteo Martini, un veterano, confermato da Chiusi, non aveva giocato l’ultima partita con Cento. E’ molto bravo nella media distanza e rapido nei tagli. Cambio dei lunghi Davide Bozzetto, giocatore di sostanza, bravo a fare il gioco sporco vicino a canestro e a guidare tatticamente i compagni quando la strategia difensiva richiede una comunicazione repentina. Malgrado la grande altezza, può avere strisce di tiro importanti. Tra gli assenti da segnalare Kahliel Spear, ala grande Usa.