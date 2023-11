Serie A2: Rivierabanca basket Rimini a Nardò in cerca di riscatto

E’ tempo di una lunga trasferta per la Rivierabanca Basket Rimini. Nel 9° turno del campionato di serie A2 i biancorossi giocano a Lecce contro l’Hdl Nardò. Palla a due domenica (12 novembre) con inizio alle 18. Nardò è alla terza stagione consecutiva in A2 e lo scorso anno ha preso parte ai playoff. La squadra allenata da coach Gennaro Di Carlo vanta un bilancio di 4 vittorie e 4 sconfitte, dopo un avvio in salita sono arrivati quattro successi consecutivi, questo l’ordine cronologico: Nardò-Piacenza 78-70, Cividale-Nardò 75-79, Nardò-Orzinuovi 90-88, Cento-Nardò 93-94. L’Hdl Nardò viaggia a 81,4 punti di media a partita, che valgono il terzo miglior attacco del campionato dopo Fortitudo Bologna e Piacenza. In squadra l’osservato speciale è sicuramente l’americano Russ Smith che con 22,3 punti è il miglior marcatore del girone rosso, 35 punti nell’ultima giornata contro Cento, già in cinque partite su otto con un bottino di oltre 20 punti.

Playmaker titolare è Matteo Parravicini che è confermato dallo scorso anno, sta vivendo un inizio di stagione di altissimo livello, con fiducia nel tiro da tre punti e alto rendimento. Guardia titolare Russ Smith confermato dallo scorso anno, è uno degli esterni più talentuosi del campionato, molto pericoloso grazie alla sua velocità nell’attaccare il canestro. Il tre titolare dovrebbe essere Lazar Nikolic, un giocatore con buon trattamento di palla e stazza difensiva. Il quattro del quintetto è Wayne Stewart, uno dei migliori rookie di questo campionato, giocatore eclettico, capace di colpire vicino canestro, dotato di una buona struttura fisica e un buon tocco dentro al pitturato, ma non disdegna il tiro da tre punti con buone percentuali. Il cinque titolare è Antonio Iannuzzi, un riferimento interno per la squadra, un ragazzo che gioca sempre con molta durezza, con un decisivo apporto anche a rimbalzo in attacco (3,5 di media fin qui a partita).

Dalla panchina Lorenzo Maspero è il cambio del playmaker, giocatore che Rimini ha incontrato lo scorso anno nella serie playoff contro Treviglio, buon difensore sulla palla, molto veloce, capace di cambiare il ritmo della gara. Cambio della guardia è al momento Lorenzo Baldasso, specialista da tre punti, esterno grosso, alto, che consente di schierare quintetti molto strutturati. Cambio delle ali è Andrea La Torre, giocatore che può anche partire in quintetto, abbina a un grande dispendio difensivo una buona precisione al tiro da tre punti. Il quattro di riserva è Matteo Ferrara, ex Mantova e Stella Azzurra Roma, bravo nella difesa senza palla e capace dai tagli di trovare punti facili. Il cambio del cinque è Jacopo Borra, sta lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica dopo gli infortuni patiti nel finale della scorsa stagione, è uno tra i centri italiani più alti del campionato (215 centimetri) che consente a Nardò di avere un’ottima protezione del ferro quando Iannuzzi è in panchina.