Rivierabanca Rimini, coach Dell'Agnello si presenta: "Sono strafelice di essere qui. Rimini ribolle di basket"

Parte ufficialmente la nuova era targata Sandro Dell'Agnello in casa Rivierabanca basket Rimini. Il nuovo allenatore biancorosso si è presentato alla stampa al fianco del direttore sportivo Davide Turci. “Sono strafelice di essere qui. La piazza di Rimini ribolle di basket e per questo mi spiace dover andare a giocare in trasferta perché avrei voluto subito vivere l’entusiasmo del palasport. La nostra mentalità sarà sempre quella di poter vincere le partite anche se non siamo pronti subito come vorrei, ma questo sarebbe utopistico” queste le prime parole di Dell'Agnello.

E' intervenuto in conferenza anche il direttore sportivo Davide Turci che ha dato il benvenuto al nuovo allenatore: “La scelta di Dell’Agnello per la sua esperienza e la sua professionalità oltre ad aver sempre allenato in piazze importanti e con tanta passione e pressione”.