Serie A2, Rivierabanca Basket Rimini: Sandro Dell’Agnello è il nuovo allenatore

Rivierabanca Basket Rimini comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a coach Sandro Dell’Agnello, l’allenatore ha raggiunto un accordo con il club nella tarda mattinata di martedì (7 novembre) e si è subito messo a disposizione per dirigere l'allenamento del pomeriggio in vista della trasferta di domenica prossima a Nardò. Il coach verrà presentato con una conferenza stampa nella giornata di venerdì 10 novembre (ore 11,30) presso la sala stampa del palasport Flaminio.

Nato a Livorno, il 20 ottobre del 1961, Sandro Dell’Agnello ha chiuso nel 2002 una grande carriera da giocatore: vanta nel curriculum uno scudetto, una Coppa Italia e un argento con la Nazionale negli Europei del 1991.

Vanta una lunghissima esperienza come allenatore di squadre senior. Il suo cammino inizia nel luglio 2004 con la nomina a vice di Walter De Raffaele sulla panchina del Basket Livorno, militante in Serie A. Oltre che nella sua Livorno, Dell’Agnello ha in ordine cronologico allenato le seguenti squadre: Reyer Venezia (2009-2010), Brescia (2010-2012), Forlì (2012-2013), Pesaro (2013-2015), Juve Caserta (2015-2017), Brindisi (2017), Bergamo (2018-2019), Forlì (2019-2022), Rieti (2022-2023).