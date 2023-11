Serie A2, rivierabanca Rimini esonerato coach Mattia Ferrari. A.D Paolo Carrasso: "Nessuno cancellerà le pagine di storia scritte da Mattia"

Cambio di rotta in casa Rivierabanca basket Rimini. Nella mattinata di lunedi 6 novembre, durante una conferenza presieduta dall'Ad di Rbr Paolo Carasso e dal direttore sportivo Davide Turci, è arrivata l'ufficialità dell'esonero del coach Mattia Ferrari.

Ferrari paga soli 4 punti in classifica in questo inizio di campionato in cui la squadra non ha mantenuto le aspettative di inzio stagione.