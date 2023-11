Serie A2: la Rivierabanca Rimini di nuovo in campo. Ad attendere i biancorossi la Gesteco Cividale

Prosegue il tour de force in casa Rivierabanca Basket Rimini. Dopo il ko patito contro la Sella Cento tra le mura amiche del Flaminio, i biancorossi tornano in campo nuovamente sabato sera (4 novembre), alle 20, nella trasferta sul parquet della Ueb Gesteco Cividale. Il match è valido per l'8° turno della serie A2. I friulani sono appaiati in classifica a Rimini, con un bilancio fin qui di 2 vittorie e 5 sconfitte. Fin qui la squadra ha vinto i match contro Orzinuovi e Chiusi, nell’ultimo turno Cividale ha perso sul parquet di Forlì 84-78, non sono bastati i 24 punti di Miani, i 17 di Redivo e i 14 di Rota. Gli occhi saranno puntati principalmente su Lucio Redivo, che attualmente con 20,9 punti di media è il secondo miglior marcatore del girone alle spalle di Justin Reyes (Trieste). La Gesteco vale 75,1 punti di media, con il 45% da due, il 33% da tre, l’80% ai liberi. La Ueb Gesteco Cividale si affaccia al suo secondo anno in A2 con l’ambizione di riconfermarsi ai livelli della stagione d’esordio. Le Aquile hanno scelto di proseguire con la filosofia del presidente Davide Micalich e di coach Stefano Pillastrini: dare spazio a giocatori giovani, di prospettiva ma già pronti che vogliono affermarsi e dimostrare il loro valore.

I cabina di regia c’è Eugenio Rota, playmaker e leader della squadra, grande energia, tiri da 3 punti nei momenti chiave; al suo fianco Lucio Redivo guardia titolare, superstar del campionato, nazionale argentino, capace di colpire in ogni momento con tiri da 3 punti da lontanissimo a cui abbina una velocità eccezionale nelle scelte di passaggio; Leonardo Marangon, ala piccola, stella delle giovanili nazionali italiane, compiti difensivi e impatto a rimbalzo d'attacco. Gabriele Miani è l’ala grande titolare, dinamismo, intelligenza difensiva, anticipi, miglior marcatore nel turno infrasettimanale contro Forlì (24 punti); Matteo Berti, ex Cento, è il centro titolare, ottimo stoppatore.

In panchina: Saverio Bartoli, ex Chieti, playmaker con ottima taglia atletica, uno dei talenti emergenti del campionato scorso; Martino Mastellari, grandissimo realizzatore, capace di fenomenali strisce da 3 punti; Nicolò Isotta, svizzero, 2003, già protagonista di ottimi campionati in serie B con la maglia di Bergamo. Sotto canestro Giacomo Dell'Agnello, passatore eccezionale, molto efficace dalla media distanza grazie al suo ambidestrismo; infine Giacomo Furin, quarto lungo che chiude la rotazione.