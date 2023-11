Serie A2: la Rivierabanca in trasferta a Udine. Dell'Agnello alla ricerca della prima vittoria biancorossa

La Rivierabanca Basket Rimini torna a giocare in trasferta. Nell’11° turno (ultima di andata) della serie A2 i biancorossi saranno impegnati sui legni dello storico palaCarnera contro l’Old Wild West Udine. Si gioca domenica (26 novembre) con palla a due alle 18. L’Apu Udine, allenata dall’esperto Adriano Vertemati, in casa fin qui è imbattuta e spesso ha vinto con largo margine, come ad esempio di recente 82-61 contro Orzinuovi e 87-56 contro la Fortitudo Bologna. Nell’ultimo turno l’Old Wild West si è arresa in trasferta, lottando fino all’ultimo, sul parquet di Forlì per 87-84. La squadra vanta il secondo miglior attacco del campionato (81,2 di media), è la più precisa al tiro da tre punti (41% di media) e vanta anche la miglior difesa del girone. La stella della squadra è Jason Clark, miglior marcatore dei suoi con 13,6 punti a gara, ma coach Vertemati può contare su tante bocche da fuoco, a partire da Monaldi, Alibegovic e Caroti. La società bianconera, ai vertici del campionato in questi ultimi 3 anni, vuole trovare conferme e farsi trovare preparata per i playoff.

Al momento play titolare Lorenzo Caroti, un pretoriano di coach Vertemati dopo gli anni a Treviglio. Viene da due campionati vinti con Cremona e con Verona, è in un momento di forma esaltante, soprattutto spicca per la percentuale al tiro da tre punti sopra al 50%. Al suo fianco l’Usa Jason Clark, lo scorso anno a Treviglio, molto bravo nell’attaccare il ferro. Giocatore completo, lunghe leve, rapidità e bravo nel tiro da tre punti. Il tre del quintetto è Mirza Alibegovic, sa colpire da fuori ma può diventare anche un riferimento interno per il gioco spalle canestro contro avversari più piccoli. Il quattro titolare è Raphael Gaspardo, atleta che coach Vertemati ha avuto a Treviso e Treviglio, grande atleta con un passato anche a Brindisi in serie A1: capace di correre rapidamente in campo aperto, incidere a rimbalzo d’attacco e anche con qualità dalla lunga. Il centro è Marco Delia (210 centimetri), ex Trieste in A1, ottimo passatore, bravo dalla media distanza per innescare aiuti e alimentare il tiro da tre punti delle guardie.

Cambio del playmaker Diego Monaldi, che può giocare anche in coppia con Caroti, confermato dallo scorso anno, è un giocatore esperto, ottimo passatore e con tiro dal perimetro in isolamento. Cambi degli esterni Gianmarco Arletti che dopo l’avventura negli Usa è al suo esordio in A2, poi Iris Ikangi, ala molto fisica, specialista difensiva, deputato sempre a marcare il miglior scorer avversario e sta trovando anche una stagione prolifica in attacco. Cambio dei lunghi Matteo Da Ros, grande passatore, può ricoprire i ruoli di quattro e di cinque, dal suo post basso possono nascere interessanti soluzioni grazie alla sua capacità di muovere la palla rapidamente. A chiudere il roster Jacopo Vedovato, ex San Vendemiano, mette intensità nei minuti che gli vengono riservati.