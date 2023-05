Morciano-Bellariva vale un campionato: ci si gioca la Promozione

Ultima partita di campionato che vale un… campionato. Vale a dire la promozione in Promozione. E’ il caso di Morciano-Bellariva, lo scontro tra la seconda e la prima della classe che ha tre punti in più in classifica (58-55) e da un lato il vantaggio di due risultati su tre e dall’altro lo svantaggio di doversi misurare in trasferta, in Valconca. Se per il Morciano è una sfida da ultima spiaggia (deve solo vincere altrimenti saranno playoff), per il Bellariva è il primo match point: nel malaugurato caso di sconfitta, infatti, le due formazioni a pari punti sarebbero costrette ad affrontarsi di nuovo in uno spareggio in campo neutro.

“E’ così, ma credo che non dobbiamo assolutamente pensare alla seconda eventualità, alla cosiddetta carta di riserva – sottolinea l’attaccante Andrea Montanari, laurea in Scienze Motorie e personal trainer al Centro Freelife di via Tripoli: è ai box per l’infortunio al tendine d’achille ma vive a stretto contatto con la squadra - . La nostra testa deve essere esclusivamente la match di domenica, a raccogliere il risultato che ci serve. Punto. Sarebbe il coronamento di un percorso che ha visto il Bellariva protagonista inatteso, diventato da mina vagante una certezza quando invece erano quelle che sono alle nostre spalle in classifica le formazioni – secondo i pronostici dei più - deputate ad occupare il ruolo di leader in quanto costruite per vincere”.



Il Bellariva vanta la migliore difesa (22 reti subite), il bottino più cospicuo in trasferta (31 punti), il minor numero di sconfitte (3), il maggior numero di punti (12) nelle ultime cinque partite assieme al Sala (9 per il Morciano). I numeri sono dalla vostra parte…



“Penso che queste cifre non dicano niente in una partita secca. Contano soprattutto a dimostrare in maniera significativa il percorso che il Bellariva ha saputo disegnare con la forza della compattezza tra i reparti, la determinazione, la cattiveria agonistica. Tutte armi che dovremo riproporre nel match chiave di domenica”.



Il fatto di giocare il trasferta quanto inciderà?



“Potrei dire che in trasferta abbiamo fatto più punti di tutti, ma anche questo dato conta il giusto e il fattore campo è un alleato importante in sfide di questo tipo. Invece ci dà forza sapere che come domenica in casa contro l’Accademia Marignanese la tribuna era piena e allo stadio di Morciano ci sarà di certo una nutrita rappresentanza di nostri tifosi”.



Che squadra è il Morciano? All'andata finì 0-0.



“È una formazione esperta, con giocatori abituati a giocare un certo tipo di partite, imprevedibile e con individualità di spicco, capace di rifilare otto reti al Gatteo e di perdere in casa con l'Asar 2-3. Da parte nostra sarà importante l'atteggiamento, cioè giocare senza paura, lottare su ogni pallone con il coltetto tra i denti, con compattezza. Il Bellariva venderà cara la pelle”.



Che clima si respira nella squadra?



“Un clima positivo, la vittoria sull'Accademia Marignanese dopo lo scivolone di Mondaino è stata una belle iniezione di fiducia. C'è grande unità e spirito di corpo tanto che agli allenamenti sono tutti presenti anche chi è fuori come il sottoscritto e non può dare il proprio contributo. Tutti portano il loro mattoncino alla causa”.