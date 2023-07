United Riccione, Enrico Belluzzi guiderà la Juniores

La Juniores Nazionale dello United Riccione sarà guidata da Enrico Belluzzi. Sarà il 42enne tecnico professionista (Uefa B) laureato in scienze motorie, Enrico Belluzzi a guidare la Juniores nazionale dello United Riccione la prossima stagione. Per Belluzzi, che arriva da una lunga esperienza al Chievo Verona ai tempi della Serie A e successivamente alla San Marino Academy (ha diretto anche la Nazionale Under 15 di San Marino), anche l’incarico di coordinare i tecnici dell’intera scuola calcio biancazzurra con l’obiettivo di “far muovere” l’intero sistema secondo metodologie uguali per tutte le categorie in collaborazione con il Responsabile Mirko Palazzi.

“Con l’arrivo nel nostro settore giovanile di Enrico Belluzzi - ha commentato il Direttore Generale Emilio Capaldi - compiamo un importante passo in avanti. Affidiamo i nostri calciatori ad un tecnico che ha un’esperienza di altissimo livello e che allena secondo metodologie che riteniamo particolarmente adatte al nostro progetto”.