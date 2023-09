Il Rimini cerca i primi punti a Sassari contro la Torres, Raimondi: "Stiamo decisamente meglio"

Trasferta isolana per il Rimini, impegnato sabato alle ore 18:30 a Sassari contro la Torres. I biancorossi cercano i primi punti in campionato, dopo la sconfitta interna all'esordio subita contro l'Arezzo. “L’isola è difficile per tutti - commenta l'allenatore dei romagnoli Gabriel Raimondi -, anche quando, mi ricordo, c’erano i campionati di Serie C tanti anni fa andare comunque a giocare ad Olbia, andare a giocare a Sassari, è sempre una trasferta particolare, perché tante volte trovi, come in questo caso, giocatori che sono del posto e che ci tengono in modo particolare. Sono impegnative dal punto di vista dell’ambiente. Però noi dobbiamo essere pronti. Sappiamo che il campionato è questo, sappiamo che il campionato è difficile, ed è una trasferta come tutte le altre”.

La squadra non è ancora al top della condizione, ma Raimondi annuncia passi avanti da questo punto di vista: "Il Rimini sta meglio, decisamente meglio. Abbiamo fatto un’altra settimana d’allenamento, per noi è importante, ogni giorno conta, non solo, ogni ora conta, per cercare, come detto una settimana fa, di condizionare i giocatori per 90 minuti. Lo stiamo facendo. Siamo contenti di quello che vediamo sul campo e siamo sicuramente qualche passo avanti rispetto alla settimana scorsa. Credo che sarà un Rimini più intenso, un Rimini con più minuti nelle gambe, un Rimini che decisamente potrà alzare un pochino il baricentro, perché è quello che non mi è piaciuto vedere nel primo tempo contro l’Arezzo. Credo che ora potremo alzarlo questo baricentro, e soprattutto avere più intensità, che è quello che conta nel calcio”.

Non saranno in Sardegna Delcarro, Baldi, Lombardi, Ruffo Luci. Sull'avversario, così il tecnico del Rimini: "Squadra tosta, perché sa quello che vuole, che sa come giocare, è una squadra che secondo me ha tanta intensità, una squadra che ha fatto degli acquisti importanti, tecnica. Bisogna rispettare come sempre l’avversario, ma bisogna rispettare anche che c’è un processo lì che viene da un po’ di tempo, sotto questo punto di vista potrebbero essere più avanti di noi, ma sicuramente la nostra rosa è competitiva come quella loro".