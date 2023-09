Calcio, il Rimini non molla mai e strappa un punto al Perugia: 2-2 al Neri

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Rimini

Primo pareggio in campionato per il Rimini, che dopo 3 sconfitte e una vittoria ferma sul 2-2 al Neri il Perugia, una delle formazioni favorite alla vittoria del campionato. Un risultato positivo e meritato da parte del Rimini, che domenica prossima sarà impegnato in un altro big match: il derby di Romagna al Manuzzi di Cesena.

Al 10' Kouan sblocca il risultato con un'azione individuale e sfondando per vie centrali. 3 minuti dopo viene interrotta la gara a causa di un incendio a un materassino provocato dal lancio di un fumogeno dal settore ospiti. Dopo dieci minuti di sospensione riprende la partita e il Rimini trova il pareggio con Lamesta, che parte dalla destra e in area col sinistro buca Adamonis anche grazie alla deviazione di Angella. Al 43' Bartolomei calcia da 35 metri e sorprende Colombo, riportando avanti gli umbri. Il gol del definitivo 2-2 è di Ubaldi, che al 71' trova sul filo del fuorigioco il primo gol con la nuova maglia. Al 90' sfiorano il gol vittoria i padroni di casa col sinistro a incrociare di Cernigoi, salvato dal portiere.