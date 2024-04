Calcio, il Rimini travolge l'Olbia con un sonoro 5-0 e torna in zona playoff

Il Rimini ritrova la vittoria dopo il ko di Fermo e supera 5-0 l'Olbia al Neri. Una serata perfetta quella di mercoledì per i biancorossi, che si portano in decima posizione, valevole l'ultimo pass per giocare i playoff a campionato concluso. Nella larghissima vittoria contro i sardi finiscono nel tabellino marcatori Lamesta, Gorelli e Morra (doppiette per i primi due). Domenica prossima (ore 20:45) i ragazzi di Troise giocheranno ancora in casa, questa volta con la Vis Pesaro reduce da 4 ko consecutivi e un solo punto nelle ultime 7 gare.

Al 15' Lamesta viene servito da Capanni e da fuori area con un gran sinistro buca Rinaldi. Tre minuti dopo occasione per l'Olbia con Ragatzu che calcia da posizione defilata ma Colombi risponde presente. Sfiora poi il gol Capanni alla mezz'ora con un tiro da fuori area che termina fuori di un soffio. Nella ripresa i biancorossi dilagano: al 51' Morra si procura un rigore e lo trasforma spiazzando il portiere. Cala il tris Gorelli di testa su angolo di Lamesta (70'), che firma poi il 4-0 con un bolide all'80' al termine di una gran azione personale. Il quinto gol al 91' è la fotocopia del terzo: angolo battuto da Lamesta, Gorelli di testa non sbaglia e chiude la gara 5-0.