Il Rimini vuole ritrovare punti con la vicecapolista Torres, Troise: "Non vediamo l'ora di confrontarci"

Deve ritrovare punti il Rimini, che dopo 3 sconfitte consecutive ospita domenica alle 16:15 la vicecapolista Torres. I sardi si stanno giocando il campionato col Cesena, primo con due lunghezze in più, e hanno collezionato 47 punti in campionato, oltre il doppio di quelli dei romagnoli (23). "Dobbiamo mettere in campo quello spirito e quel senso di appartenenza che possono dare un grande contributo - attacca mister Troise alla vigilia della gara -. L'avversario contro le aspettative sta dimostrando di tappa in tappa di essere una squadra molto forte in tutti i termini. Ci aspetta una prestazione completa e cercheremo di essere all'altezza. Sono ottimista perché al fronte di quella che è stata la settimana abbiamo preparato la partita con i giusti periodi delle giornate che abbiamo vissuto insieme e degli allenamenti".

L'allenatore biancorosso è chiamato svoltare un periodo difficile per la squadra, reduce da tre ko in campionato: "Ho cercato di trovare il giusto equilibrio, ci siamo alternati in confronti decisi e allenamenti più mirati all'armonia sulla base di uno spirito e di una mentalità che ci ha dimostrato che possiamo essere competitivi contro tutti. Al cospetto di un avversario molto forte non vediamo l'ora di confrontarci e di mettere in campo tutti questi elementi". A Troise viene sottolineata la dipendenza nelle prestazioni e nei risultati da alcuni giocatori chiave. "In ogni squadra ci sono dei valori di calciatori a livello individuale - commenta il tecnico -, però abbiamo anche dimostrato in tal senso che spesso, giocando ogni tre giorni, ci sono stati degli innesti che hanno giocato meno e comunque il livello è rimasto competitivo. Oggi è molto evidente che stiamo attraversando un periodo transitorio dove, all'interno di queste valutazioni, il rendimento individuale in linea generale dimostrato, è andato al di sotto di quello che è stato lo standard. È nostro dovere cercare di trasferire al meglio quelle che sono le componenti in grado di rialzare questo livello individuale e di conseguenza collettivo". Tornano per la gara coi sardi Marchesi, Accursi e Semeraro, mentre saranno fuori Capanni, Rosini e Tofanari.