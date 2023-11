Omag Marignano, problemi al menisco per capitan Saguatti: si opta per la terapia conservativa

Nel corso della giornata di ieri, il capitano della Omag Marignano, Giulia Saguatti è stata visitata dall’ortopedico di fiducia del club romagnolo che milita nella Serie A2 del volley femminile. La giocatrice non ha fortunatamente riscontrato problemi al legamento crociato, ma c'è comunque l'interessamento del menisco interno. A questo punto si è deciso che Saguatti procederà con una terapia di tipo conservativo, poi fra un mese ci sarà la visita di controllo che renderà il quadro più chiaro. L’8 è il suo numero come 8 sono le stagioni trascorse a San Giovanni in Marignano. Giulia Saguatti, schiacciatrice e capitano storico della Omag-MT è quindi una presenza fondamentale per la squadra sia a livello tecnico agonistico che umano.

Classe 1991 (compirà 32 anni il prossimo 20 novembre), la sua carriera è stata sempre a forti tinte marignanesi. Dopo le esperienze a Sassuolo, Carpi, San Lazzaro e Piacenza, San Giovanni in Marignano è diventata la sua seconda casa a partire dalla stagione 2015-2016, una vera e propria dichiarazione d’amore dal punto di vista sportivo. Purtroppo l’autunno continua ad essere sfortunato per lei. Esattamente un anno fa, nell’ottobre del 2022, la giocatrice si infortunò durante una partita di campionato, riportando un trauma distorsivo di medio-alto grado del legamento anteriore crociato.