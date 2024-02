Aiuta la giovane padrona con medicine e ansia, il cane Rose vince il premio “For Pet Creators”

Un amico che ti sostiene nei momenti bui, che ti calma nei momenti d’ansia o ti porta le medicine se non riesci a prenderle da solo, una compagnia utile durante disagi e malattie “invisibili” ai più: è questo Rose, il cagnolino di assistenza psichiatrica della giovane Sophie, protagonista del profilo social @help.me.rose (su Instragram e TikTok), vincitore del premio che ha conferito Reklame in collaborazione con Croci per il miglior video durante l’evento “For Pet Creators”, la seconda edizione che si è svolta a Rimini all’Hotel Principe, nel weekend dal 16 al 18 febbraio, dedicato a influencer e content creators con i propri animali domestici a quattro zampe.

Due anni di addestramento

Rose è un service dog per supporto psichiatrico ed ha colpito positivamente la giuria d’eccezione, rappresentata dallo staff della digital agency di base a Firenze, Reklame, esperta di influencer marketing e sponsor dell’evento, protagonista anche di una masterclass per creators digitali. La proprietaria di Rose è Sophie, una giovane ragazza, studentessa di Ingegneria biomedica, che ha scoperto grazie a dei video di TikTok (dagli Stati Uniti) che poteva usufruire di questo tipo di aiuto, per le sue difficoltà di tutti i giorni. Da allora ha iniziato un percorso di due anni per addestrare il cane e poterlo certificare come cane d’assistenza: strada non facile, né economica, ma costellata di incontri utili, come Associazioni del terzo settore come Dog4life ETS. Per questo Sophie ha deciso di aprire i profili social con Rose, in modo da documentare questa realtà ancora poco conosciuta, per far sapere a chi ha questo tipo di malattie “invisibili” che possono ricevere un validissimo aiuto da cani addestrati.

Un prezioso supporto quotidiano

Il cagnolino Rose è addestrato a svegliare Sophie ogni mattina, portarle le medicine in caso di emergenza, a riconoscere i momenti di particolare ansia e calmarla: è oggi un cane di servizio, autorizzato (purtroppo solo in alcune regioni) ad entrare ovunque con lei, scontrandosi anche spesso con chi non riconosce i disagi di tipo psichico come reali disabilità, come ansia e depressione. Azioni quotidiane così, come andare al supermercato, possono essere ancora occasioni di rimprovero o critiche, per la presenza del cagnolino: il tutto documentato, in maniera originale e anche ironica, da Sophie e il suo amico a quattro zampe.

“Ci ha fatto piacere premiare il video che, oltre ad essere un bel contenuto, speriamo possa dare visibilità al profilo, all'argomento della salute mentale, ancora un tabù, trattato troppo spesso con noncuranza, se non ignoranza. - dichiara Niccolò Guiducci, CEO di Reklame - Ci fa piacere, inoltre, vedere come i canali social, strumenti che usiamo tutti ogni giorno e molto spesso demonizzati, possano in questo caso aiutare a conoscere meglio realtà utili, come i cani di servizio anche per malattie psichiche”.