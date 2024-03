Vagava denutrita tra le strade del paese, Ottavia regala 8 cuccioli nel giorno di San Valentino

Potrebbe diventare la sceneggiatura per un film della Disney, ma la storia della cagnolona Ottavia, che ha coinvolto ed emozionato l’intera comunità marignanese per diversi mesi, attende un ultimo tocco di magia per far sì che per lei e per i suoi 8 bellissimi cuccioli, si possa davvero scrivere un meritato lieto fine.

Ottavia, così è stata ribattezzata la cagnolona, da ormai alcuni mesi vagava per il territorio di San Giovanni in Marignano. Solo dopo innumerevoli tentativi si è riusciti finalmente a recuperarla e ad affidarla al Canile intercomunale di Riccione. La cagnolona, un incrocio con un maremmano, era infatti piuttosto sospettosa e non si faceva avvicinare ed una volta portata in Canile è apparsa denutrita. Poi, il giorno di San Valentino ha partorito 11 cuccioli, ma solo 8 sono sopravvissuti.

“Il recupero – racconta l’Amministrazione comunale marignanese - è coinciso con una sorpresa: la cagnolona ha infatti partorito 8 bellissimi cuccioli poco dopo essere arrivata in canile (in realtà erano 11, ma 3 non ce l'hanno fatta). Ora dalla struttura di Riccione ci segnalano che sono alla ricerca di una casa per questi 9 cuccioloni (ancora non si conosce il numero dei maschi e delle femmine), che saranno adottabili da giugno in avanti”.

Dopo la bella notizia del recupero, dunque, ci si aspetta che l’attenzione e l’affetto nato intorno alla sorte di Ottavia, consenta di trovare una casa a lei e ai suoi piccoli.

Adozioni dalla fine di aprile

Alcune richieste sono già arrivate, confermano al Canile intercomunale di Riccione “non tantissime – spiegano – come accade solitamente con i cani di grande taglia. Crediamo comunque di rendere adottabili i cuccioli non prima della fine di aprile. Devo passare con la madre la fase di apprendimento e dobbiamo essere sicuri che siano fuori pericolo perché sono ancora in una condizione fragile considerando che la madre non era in buone condizioni di salute”.

Ad ogni modo, assicura il Canile, “non ci sarà quello che noi chiamiamo ‘effetto Zalando”, piuttosto un percorso di adozione consapevole Verificheremo che ci siano le condizioni per adottare il cane, comprese quelle di natura strettamente ambientale, dando la precedenza a chi potrà garantire un po’ di spazio.”

Chi volesse maggiori informazioni sull’adozione, può contattare il Canile intercomunale di Riccione, chiamando lo 0541-645454.