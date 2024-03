Ad uno chef di Riccione il Premio “5 Stelle d’oro della cucina”

Un altro riconoscimento di prestigio per il Masterchef Cosimo Milanese del ristorante “Losteria del Pesce” di viale Ceccarini a Riccione. L’Associazione Italiana Cuochi, infatti, gli ha conferito il Premio “5 Stelle d’oro della cucina”, un riconoscimento che Milanese si era già aggiudicato nel 2022 e che ritirerà martedi prossimo nel corso di una sfarzosa cerimonia in programma al Best Western Plus di Lecce.

Si tratta di un premio, come detto, molto importante perché - come spiega il presidente nazionale Aic Simone Falcini - “rappresenta il coronamento della fatica quotidiana che ogni professionista mette ogni giorno per regalare momenti di convivialità ed emozione sulle tavole dei propri clienti. E il premio vuole essere una spinta per continuare quotidianamente con lo stesso impegno a diffondere la buona cucina nel mondo”.

Cosimo Milanese - che lo scorso mese di dicembre trascino’ l’Emilia Romagna al successo ai Campionati Italiani Aic di Firenze - ha conquistato l’ambito premio con un piatto di alta cucina: un Tataki di ricciola affumicata, erbe di campo, tartufo (bianchetto) con crumble di pistacchio e frutti rossi. Due anni fa, invece, aveva vinto il premio con un’ostrica in tempura gluten-free con la chutney di mango piccante al profumo di Campari: “Non é la prima volta che vinco un premio con un mio piatto, ma questo ha un significato davvero speciale - spiega lo chef riccionese d’adozione -. Avendo iniziato a lavorare sulla costa Ionica, infatti, per me sarà una sorta di ‘ritorno a casa’. Come giovane commis, infatti, ho girato tutta la riviera pugliese, a cominciare dai ristoranti storici di Gallipoli fino a quelli di Porto Cesareo. Rivedere quei luoghi sara’ emozionante, farlo da vincitore ancora più bello”.

Cosimo Milanese - in passato chef di molti locali stellati - é da ormai tre anni ai fornelli de “Losteria del Pesce”, ultima creazione dell’imprenditore della ristorazione Gabriele Urbinati aperta nel cuore di Riccione.