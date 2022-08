Circa 600 centauri nel weekend in tour nei luoghi del Sic: le foto

Sabato e domenica si è svolto il "moto-incontro del Sic", organizzato dal Moto Club Misano Adriatico. Si sono presentati all'evento quasi 200 motociclisti sabato e oltre 400 domenica per ricordare Marco Simoncelli. Sabato è stata la volta del giro turistico sulle colline con tappa alla sede della Pascucci a Monte Cerignone, terminata con una serata in piazza con menu romagnolo a base di tagliatelle, salsiccia e piadina, con proiezione del docufilm "Sic". Domenica invece si è tenuto il giro turistico con una sosta al monumento e "Museo del Sic" a Coriano, e parata finale in autodromo al circuito di Misano