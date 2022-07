Festa d'estate dell'ordine dei Commercialisti: "Professione ispirata alla tutela dell'interesse pubblico"

Rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, dirigenti degli Ordini Commercialisti della Romagna e regionali, esponenti di altri Ordini professionali: in tanti hanno accettato l’invito a partecipare alla "Festa d’Estate" dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Una serata, quella che si è tenuta giovedì al Club Nautico, che ha voluto segnare la ripartenza, dopo due anni di pausa a causa del Covid. Due anni caratterizzati anche da un’intensa attività lavorativa per il settore dei commercialisti, chiamati ad affiancare cittadini, imprese e pubblica amministrazione in campo economico, finanziario, contabile, tributario e giuridico, per districarsi nel non semplice contesto in cui stiamo vivendo.

La serata, che ha raggiunto le 130 presenze, si è aperta con i saluti del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, Giuseppe Savioli, che ha rimarcato l’importanza della professione del commercialista e del percorso formativo continuativo, certificato dall’esame di abilitazione. "Un percorso che, a differenza di altri professionisti che agiscono liberamente in ambito economico – finanziario, è guidato ed ispirato dalla tutela dell’interesse pubblico", dice Savioli.

“Il nostro Ordine – ha spiegato Savioli – svolge da una parte un delicato ruolo istituzionale a tutela e salvaguardia degli interessi pubblici e, dall’altra, un fondamentale controllo sull’operato della categoria: dal rispetto delle norme deontologiche e di norme specifiche come l’antiriciclaggio, alla verifica dei percorsi formativi. Il nostro obiettivo è quello di garantire il livello più elevato possibile di qualità professionale e morale degli iscritti”. In apertura anche l’intervento del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che ha sottolineato l’importanza della categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili come organo tecnico – professionale al servizio della collettività. Da parte del primo cittadino anche la proposta di istituire un tavolo di confronto per l’analisi e il confronto di proposte di ambito economico e finanziario al servizio della città. Nel corso della serata il Presidente dell’Ordine Savioli ha consegnato ai nuovi iscritti il libro di benvenuto che presta particolare attenzione al disciplinare e alle norme deontologiche.