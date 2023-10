Parco della Cava (Via Euterpe)

Non lontano dal centro storico, costituisce uno dei principali polmoni verdi della città. È il primo parco del lungo percorso ciclopedonale che ripercorre l’antico alveo del torrente Ausa. Al suo interno è situato un lago artificiale (lago Mariotti), costeggiato da salici e realizzato dove un tempo c’era una cava di argilla. Tra il 1998 e 1999 è stato realizzato il “Fruttario”, una raccolta didattica di alberi da frutto per i ragazzi delle scuole elementari e medie della città. Vicino al lago si estendono filari di grandi pini domestici, viali di lecci, filari di tigli e mirabolani rossi . Gli alberi costeggiano i vialetti interni e le stazioni del “Percorso vita” (lungo circa 2 km, con spazi con numerosi attrezzi per l’attività fisica all’aperto). Nel parco è presente anche un’area giochi contornata da numerosi tavoli e panchine, con un grande gazebo.

Parco Fabbri (Via Donato Bramante)

Situato a sud del centro storico, si trova in continuità con il parco "I poderi della Ghirlandetta" e, a mare, con il parco Olga Bondi. La specie principale presente nel parco è il tiglio che costeggia tutto il percorso ciclopedonale che attraversa il parco. In autunno il tiglio assume un colore dorato, con sfumature brunite e giallo-verde intenso. Sono presenti anche una pista di skateboard, un campo da calcetto e una zona giochi per bambini.

Parco Poderi della Ghirlandetta (Via Donato Bramante, 3)

Lo spazio verde è stanto disegnato dall’architetto paesaggista Andreas Otto Kiparsi e si estende intorno al moderno ponte di via della Fiera. Sulle sponde dello specchio d’acqua artificiale, popolato da piante e uccelli acquatici, sono stati impiantati pioppi, salici piangenti, farnie, pini, alberi di giuda, oltre a siepi e macchie di arbusti ornamentali.

Parco Olga Bondi

Collegato sia al Parco Fabbri, che al parco Cervi. Nella parte a ridosso dell’abitato si trova la pista ciclabile che si collega al percorso monte-mare, e una parte che costeggia gli antichi bastioni. Nell’area verde troviamo carpino bianco, frassino, robinia, acero, tamerice, fico, ippocastano e grandi pioppi, alcuni con diametri che superano il metro.

Parco Spina Verde

Situato nella cittadina di Miramare, prende il nome dalla sua forma stretta e allungata che si sviluppa parallelamente alla costa. Le specie arboree più diffuse nel parco sono pini domestici, pioppi bianchi, ciliegi selvatici e platani. Oltre a giochi per bambini possiamo trovare anche un’area sgambamento cani.

Parco Renzi

Lo spazio verde della città di Rimini si estende dal lungomare, più precisamente da Piazzale Kennedy sino al parco della Cava. È attraversato da un percorso ciclabile e pedonale. La prima parte, che si apre sul parco intitolato a madre Elisabetta Renzi, è caratterizzata da una fascia verde con un’ampia varietà di specie arboree che fanno ombra a giochi per bambini e aree per la sosta. Sono pini domestici, lecci, platani, aceri americani, aceri saccarini, tuie, palme, mirabolani rossi, bagolari, tigli e tamerici. Superando la ferrovia arriviamo al Parco Maria Callas, dedicato alla celebre soprano. All’interno spiccano alcuni bagolari di discrete dimensioni e un filare di vecchie tamerici dai fusti contorti, oltre a robinie, aceri ricci, pini, lecci, betulle e alberi di Giuda. Da qui, tramite il nuovo ponte che attraversa via Roma, si prosegue verso il centro storico nel Parco Alcide Cervi.

Parco Pertini

Nella zona di Rivazzurra, a ridosso del Metromare, le specie arboree più diffuse sono pini domestici, pioppi neri, cipressi, aceri americani, aceri argentei e mirabolani. È presente un’area ristoro con bar nelle vicinanze di giochi, campi da tennis e da calcetto.

Parco Briolini

Situato nel quartiere di San Giugliano Mare, a pochi passi dal mare e dalla Darsena. Le specie arboree più diffuse sono pini domestici, pioppi cipressini, lecci e pini d’Aleppo. All’interno sono presenti giochi, sedute, fontanelle e un’area sgambamento cani.

Parco Alcide Cervi (Via Bastioni Orientali, 76)

Si estende dal nuovo ponte su via Roma fino all’Arco d’Augusto. Da qui possiamo proseguire, verso mare, al parco Renzi-Callas (Piazzale Kennedy a Marina centro) o verso monte al parco Fabbri (Palacongressi) tramite il percorso ciclo pedonale. Il parco è caratterizzato dalla presenza delle antiche mura romane e alcuni monumenti commemorativi. Come la scultura “La Resistenza” opera del noto scultore riminese Elio Morri o anche la lapide commemorativa sullo sfondamento della Linea Gotica. Le specie arboree più diffuse nel parco sono pini, platani, tigli, cipressi, aceri, lecci, robinie e tamerici.