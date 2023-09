Fa la fotografa e la sua vita è una serie tv, una riminese all'esordio tra le "Nip" del Grande Fratello

C’è anche una riminese tra le nuove concorrenti del Grande Fratello 2023. Si tratta di Letizia Petris, 24 anni, è nata a Cesena ma da sempre vive a Coriano. Entra nell’ottava edizione del reality show partito nella giornata di lunedì (11 settembre), in prima serata su Canale 5. In questa nuova edizione ad affiancare i personaggi famosi troviamo in qualità di concorrenti alcuni "Nip", ovvero persone non note al grande pubblico.

Letizia Petris è nata l’8 giugno del 1999 e lavora come fotografa. In tv, all’annuncio dell’ingresso al Grande Fratello, Letizia racconta la sua vita. “Abito in campagna e lavoro in un locale bellissimo sulla spiaggia, faccio la fotografa. La mia vita è una serie tv, papà e mamma quando erano adolescenti prima della mia nascita erano due tossicodipendenti, sono entrati in comunità a San Patrignano ed è nato un folle amore dal quale sono nata io”.

Poi racconta la sua vita e il dolore per la perdita del papà: “Fino a 15 anni sono stata sempre in comunità, non sono quasi mai uscita di casa, ho poi frequentato l’università. Un giorno mia mamma mi ha chiamata dicendo che papà non stava bene e aveva la febbre alta, papà non è mai uscito dal pronto soccorso. Mi mancano i suoi abbracci, lui mi ha insegnato di non mollare mai e di guardare il lato bello della medaglia. Sono una ragazza estroversa, sono permalosa, il Grande Fratello avrà un bel peperino”.

Molto appassionata di fotografia, Letizia ama fare lunghe passeggiate e fare fotografie: immortalare l'alba è per lei uno dei grandi piaceri che offre la vita. A partire da lunedì 11 settembre 2023 Letizia Petris partecipa all'ottava edizione del reality di Canale 5 "Grande Fratello Vip", condotto da Alfonso Signorini. La Petris è tra i primi concorrenti della categoria "Nip" - ovvero personaggi non famosi - insieme a Giselda Torresan e Vittorio Morozzi.