Giovane studente riccionese entra nel Collegio su Rai Due, è il figlio del pm Bertuzzi

“L’ultima cosa che farò sarà quella di rispettare le regole”. Di certo la presentazione non passa inosservata. E’ questo l’approccio di Flavio Bertuzzi, 15 anni, studente di Riccione, che compare tra i nuovi concorrenti de Il Collegio 8, reality che andrà in onda per l’ottava stagione su Rai Due a partire dal 24 settembre. Flavio si racconta nello spot di lancio che la Rai ha pubblicato in attesa della partenza ufficiale del programma: “Sono Flavio, ho 15 anni, e mi piace divertirmi, uscire la sera. Io abito a Riccione, non abito in una grotta. A scuola vado bene, ma non ho un buon rapporto con i professori, non ascolto quello che mi dicono gli altri, faccio sempre di testa mia. Al collegio mi divertirò e l’ultima cosa che farò sarà quella di rispettare le regole”.

La famiglia della studente è conosciutissima nel riminese: il papà è Luca Bertuzzi, pubblico ministero presso la Procura di Rimini, mentre la mamma Giuseppina Massara è la segretaria generale del Comune di Riccione. Nel video, il concorrente riccionese compare in una serie di riprese anche assieme ai genitori. A riprenderlo è la mamma, che davanti alla telecamera gli spiega come: “Le regole si devono sapere rispettare, speriamo che il collegio lo aiuterà soprattutto a capire come ci si comporta all’interno di certi contesti”.

Non si tratta del primo riminese a partecipare al reality de Il Collegio, nel 2021 era stata la volta di Simone Casadei, 16enne di Coriano, che era poi stato espulso dopo una serie di puntate. “Con tutti i casini che ho fatto – aveva raccontato – sapevo già che andava a finire così”. Aveva preso parte all'edizione anche Anastasia Podeschi di Santarcangelo. Nel 2020 invece era stata la volta di Alessandro Adreini, di San Giovanni in Marignano, passato alla storia dopo un’animata discussione con il professor Maggi, docente di italiano ed educazione civica.

L'ottava edizione si svolgerà in un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali la parola d'ordine è "globalizzazione", un fenomeno che, in quegli anni, parte dall'economia e investe cultura e comunicazione. Tra le novità, il ritorno della professoressa Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio.