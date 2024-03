Tra i gattoni di Andrea Mancino e 100 cani in passerella al centro commerciale un weekend "scodinzolante"

Tra gatti impegnati ad addomesticare i propri padroni e i 100 cani coinvolti in un divertentissimo contest di bellezza e simpatia si è concluso domenica 3 marzo 2024 il fine settimana speciale, promosso da Le Befane Shopping Centre di Rimini, dedicato agli animali da compagnia. Sabato 2 marzo Andrea Mancino, autore di 'Come farsi addomesticare dal proprio gatto' edito da De Agostini, ha incontrato il pubblico degli amanti dei felini assieme ai suoi inseparabili gattoni Mimas e Rea, protagonisti con lui del libro appena pubblicato che sta riscontrando grande attenzione da parte dei media. Presentato da Debora Grossi del Rifugio dei libri di Riccione, Mancino ha distribuito consigli e curiosità per diventare "l’umano da compagnia che il tuo gatto merita". Alla fine dell'incontro lunga fila degli amanti dei gatti per il momento del firmacopie.

Domenica 3 marzo invece si è tenuta la festa più 'scodinzolosa' dell'anno: una giornata interamente dedicata ai cani organizzata da Le Befane Shopping Centre in collaborazione con Monge e il Canile 'Stefano Cerni' di Rimini per promuovere i temi dell'adozione, della cura e del rispetto nei confronti degli animali. A disposizione del pubblico veterinari ed educatori della cooperativa Cento Fiori e alcuni volontari dei canili 'Cerni' di Rimini e quello di Vallecchio, impegnati a dare informazioni per possibili adozioni.

Presente alle Befane anche Francesca Mattei, assessora al Comune di Rimini che ha, tra le deleghe, proprio quella per i diritti e il benessere degli animali. In una piazza Unieuro divertita, partecipe e attenta, a presentare il momento più atteso - la Sfilata a 4 Zampe - è stato Edoardo Stoppa, conduttore televisivo e già inviato di Striscia la notizia, soprannominato 'fratello degli animali' per il suo impegno in favore del benessere e dei diritti degli animali'.

Dodici gli animali (e i padroni) premiati. Il più bel meticcio: cane Ares con Graziella. Il più bello di razza: cane Lillo con Alessandra. Il più bello di razza. cane Dea e Melissa. Il più bello di razza: cane Giango con Ester. Il più bello di razza: cane Theo con Maurizio. Premio della critica: cane Rose con Sophie. Adottato dell'anno: cane Panda con Angelo. Adottati dell'anno: cani Arra e Story con Mirka. Il più bello di razza taglia grande: cane Ethan con Chamy. Il più simpatico: cane Lilly con Giuseppe. Tali e quali: il cane Chicco con Angela. Tali e quali: il cane Regina con Alessio.